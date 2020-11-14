小時候家裡牆壁總是掛著一本厚厚的日曆，一天一張，中間大阿拉伯數字是日子，旁邊小一點的字是月份和星期。每天一早起床，媽媽會撕掉一張，我們就知道一天過去了，新的一天又來了。平日是黑色字體，到了周六是淺綠色，表示我們這天只上課半天；到了周日是紅色字體，不僅不必上課，還可去教堂做禮拜，這是我們最期待的一天。這樣每天撕掉一張，越撕越少時，我們就知道一年要過去了……。

到了中學時代，逐漸改成長方形的月曆，每個月一張，一共十二張，上半面可能是風景圖片、名人畫或字畫，此時我們對時間的觀念有一點改變，不再是一天算一天在過。三十年前搬來紐約 ，教會有朋友在船公司上班，送我們的年曆是三個月一張，整本還是十二張。當初拿到時，我們覺得有點奇怪，為什麼當月的會放在中間？最上面印的是上個月，最底下印的是下個月？後來我們才知道，原來這是專為船公司用的月曆，因為他們不僅要注意今天船開到哪裡，也要注意到船什麼時候開航，何時在那裡要卸貨？下個月何時抵達目的地，何時回航？

對外子在教會工作而言，最適合不過了。在沒有電腦、手機的年代，只能靠記事本或日曆來計畫和記錄。不一定每年都會有人送我們這種年曆，所以外子常常用舊的來剪貼，成為當時適用的月分、日期。我們家常有人來開會，每次需要做計畫，外子一看牆壁的月曆，就可以三個月整體來看，朋友們一看到這個特製月曆，都以羨慕的眼光看他，因為他常告訴朋友：「這是小兒子送我的生日禮物。」

那時，小兒子常看爸爸要拿過期的月曆在上頭貼貼補補，有一年外子生日，小兒子居然送他親手製作的木製萬年曆當生日禮物。當我們打開包裝盒，看見這個用心、精緻、實用、獨一無二的禮物時，我們很感動，原本就知道他是手巧、有創造力、頭腦轉很快的孩子，那天我們更發現他是心細、觀察敏銳的人。

這份禮物已經掛在我們家超過二十年，最近跟他重提這份禮物時，他說：「為了做這個，我有好幾個晚上跑到隔壁鄰居地下室去做。」那時他到Home Depot買小木板切成三小片，再到玩具店買小學生練習拼字的玩具(scramble words game)，一面是字母 、一面是數字，在小木板上黏四根細薄小橫木條，剛好可以把數字小板塊放進去，從一排到三十或三十一，不會掉下來。三個小板子用鉤子勾起來，最上面再勾著一個小相框，是兩兄弟小時候和我們的合照。好用心、好溫馨！

現在退休 ，生活沒像以前那麼緊湊，不需要常開會、定計畫，但這份禮物對我們仍然意義深長。對時間運用再也不是一天過一天算，而是從較長遠的角度來看，我們就可成為時間主人，而不是時間追趕我們。更寶貴的是，這份禮物蘊藏小兒子對父親的愛。它會成為我們的「傳家寶」！