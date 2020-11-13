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空心菜開花了

葉宗貞
圖╱葉宗貞
圖╱葉宗貞

來美四十多年但還是喜歡吃中國蔬菜，美國超市的蔬菜就是那幾種蘿蔓菜、生菜等大都是做沙拉用的，不像中國超市以中國的青菜為主，如常吃的空心菜、青江菜、韭菜、地瓜葉、台灣包心菜等等。

由於疫情關係居家半年多，園藝圏裡的朋友種了無數的瓜果，種菜的不多。去中國超市逛了一圈看到價格不菲的空心菜，早已聽說空心菜可以插枝種，想著蒜蓉空心菜，和曾經愛吃的腐乳空心菜等家鄉口味，買把回去連吃帶種還是不錯的打算。

菜葉摘下留做菜，菜梗留下插枝。一心想成為空心菜老手，沒想到種下的空心菜不知是生手種植的手不巧埋不夠深，還是季節關係長得慢，只好耐心等待讓它繼續長。

有天在後院給每棵樹、花澆水時，看到我的空心菜開花了，長得像白色的牽牛花，真美，這讓我驚奇，從不知道也沒見過空心菜會開花，連忙拍照分送給朋友們看，幾乎每個人都很驚訝，只有一位曾在農業部做事的朋友告訴我，空心菜開花的意思是季節快要結束了或太老了。為滿足口慾無視栽種季節，以為只是種太久太老了，上網去查看才知道我插種的時間不對。

其實空心菜不難種，只要在氣候穩定期間，全年都可以種。這次空心菜的扦插栽培時，碰到氣候一會兒熱上百度一會兒又降到七十度左右，怎知在空心菜的生育初期突然碰到氣溫的變化，在不穩定情況下生長的空心菜當然不會很理想，為了等它長大些可以多摘些菜葉食用，除了每天勤澆水外還追肥一次。之後終於恢復過來，但已老化，接著花朵就出來了。哈，這不難種的菜竟把它給種壞種老了，這也是意外的豐收的知識。

既然空心菜沒有種成期望中漂亮又嫩又大的空心菜，但期待等它種子出來，可以留當明年的新開始。

可笑的是，我每天看著空心菜的成長，就是沒看到花苞，等見到花開的那剎那我很驚奇，吃過空心菜卻沒見過空心菜會開花，讓我興奮不已，上傳照片才發現與我一樣不知空心菜會開花的人不少。

雖然這次的種植經驗不足，但樂趣倒是不少，與園藝群的朋友們交換種菜心得，倒是在疫情期間的樂趣，大多數的生手種菜種瓜種果，碰到問題都在網上問來問去，彼此將種植菜、瓜、果的經驗和成果一一分享。

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