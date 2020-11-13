三十六年前我考進加州橙縣橘郡社會局的社工職位時，人事室問我，除了英文，你會另外一語言嗎？我說，我會中文。人事室接著要我仔細閳明我中文流利程度，我告訴人事室，中文是我的第一語言，我不但會說，讀，寫中文，還會很流利的說另外兩種中國 的地方方言。

就這樣，不必經過任何考試，我只照會一下，人事室就認同了我的中英雙語能力，在我的人事資料上加了一個雙語人才的資格，按照這個資格，我的薪水每小時多拿一美元，積少成多，等於我不費吹灰之力，每年就有加薪一千多美元，真是太好了。

我開始在社會局工作的職位是緊急救援的社工，需要和警察一起到受虐兒童的家庭去做緊急家庭探訪。由於我有合格雙語認證的資格，只要是亞裔 家庭，組長都把案子派給我做。我曾經告訴組長，亞洲除了中國以外還有很多國家，每個國家都有不同的語言，我不見得可以和所有的亞洲人用中文溝通。但組長說，憑著我的亞裔面孔，就比其他的老外社工占便宜。事實證明，當我去亞裔族裔的家庭做訪問時，雖然他們不會說中文，但我用最簡單的英語，一句句慢慢和他們說話，還是可以順利完成調查。

大兒子前幾個月被挖角到洛杉磯附近一個城的市政府能源部去做事。當他去市政府報到時，人事室問他，如果他說第二種語言、通過考試，可以每個月加薪一百元。他就登記了中文能力測驗，報名表上指示兩周内去面試 ，考聽力和語言表達能力。

兒子說，真是書到用時方恨少，小時候嫌辛苦不願意去上中文學校，到了上大學的時候，覺得應該要學習中文，他才去選修中文課。

兒子常常說他的中文講的最好的場所是在中國餐館，他可以用國語要菜單、點菜、替孩子們要冰水，餐畢還會買單結帳，所以他自認中文程度「還行」。這次市政府叫他去考雙語，他有點好奇，打電話來問我當年在橙縣有沒有經過雙語考試，我告訴他，那是三十六年前的做法，如今是怎樣認證的，我也不知道。不過我想，既然是面試，至少要準備一下自我介紹的中文。

兒子面試完了打電話告訴我，他的面試是一對一進行，主考者是一位中年的中國婦女，對他的自我介紹很滿意。接下來主考者請兒子講一下他的辦公室的情況，兒子就講述建築外面有停車埸，走進去有警衛，門上有鎖，旁邊有樹（植物），辦公室桌上有電腦，有電話，有太太女兒的照片。主考官很滿意，再問一個更深入的問題，如果有市民打電話到你們部門表示有困難，你怎麼回應？兒子用盡了他會的幫助術語，「你有什麼問題，沒關係」，「我們一起找幫助」，「不要急」，其他就想不出來了。說完這題目，考試就結束了。

過了兩天，市府人事室通知兒子，語言驗證機構寄來證明，兒子的考試成績是中等，通過中文雙語資格，加薪成功，技不壓身，我替他高興。