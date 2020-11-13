說起來已經是快十年的事了。大約是在二○一二年，美國 經濟危機爆發的後半段時間，有一天我們在店裡收到一封手寫的信。

好奇打開來看，寫信的人是附近一家開越南 粉店的老闆，他的名字叫亨利。信裡頭他透露，想把自家的餐飲店面轉手出讓，問問周圍這些開餐館的同行們誰有興趣接手。

亨利這家店就在距離我店兩三條街的大道旁，在一家美國銀行的對面，地理位置非常優越，是個做生意的好地方。在他之前，這家鋪子就是個中國餐館，不知什麽原因房東 不跟原老闆簽約了，亨利得以接手。

既然是同行，又是近鄰，那就去看看吧！假如真的可以接手過來一起做的話，也不是個壞事。因為做生意有個顧忌，就是盡可能不在靠近自己的地方給對手留下機會，萬一要是再進一家中國餐呢？我們豈不是又多一層競爭？

於是打了電話和亨利接洽，去他店裡參觀。對這樁買賣我是有疑慮的，首先是人手難題，開一家店已經頭疼，再來一家上哪兒去請人呢？再來就是兩處店面離太近，總不能在自家門口再開間同樣的店，豈不是瓜分自己？但是先生熱情洋溢，主要是當時我們店的廚師小王有意加盟。先生是個對別人的要求有求必應的老好人，不管自己的利益如何，只要是員工開口，必定滿足。

就這樣和亨利談了幾個回合，對方出的價格倒是不壞，但我們恰好因為金融危機緣故，被迫房屋短售，手頭根本沒有可支付的資金。小王那裡，說到出錢入股便耷拉下腦袋，眼見得沒什麽誠意。

亨利有些坐不住了，幾次三番來電催促，要求先繳納一萬定金。他催得急了，反而引起我的疑心。有一天他親自跑到我店來，說是已經有另外一個華人有了明確的意向，催我們趕緊交錢，不然買賣就跑了。

我對先生說，勉強的事情不能做。天時地利人和樣樣不成熟，就算有這一萬塊錢也不能隨便交出去啊！再說，忽然想到一個重要環節，亨利口口聲聲賣生意，他到底有沒有合約呢？如果他和房東的合約已經到期，沒有續約的話，那他就沒有任何權力出售這個生意的經營權。

果然被我說中！當我們要求亨利拿出與房東的租約，給我們看細節的時候，他就開始找各種藉口推拖，後來只拿一張交房租的單據給我們看，那說明不了什麽。

沒過多久，銀行對面一溜大店鋪就已經敲鑼打鼓進入裝修程序，據說是一家大型的華人自助餐店，而亨利自家的狹小店面，租給了一個墨西哥人。我去看的時候，也已經開始裝修。亨利不知去向。

後來我和先生閒聊，驚訝地說幸好沒有給這個越南佬交錢，因為那時他肯定早已知道房東把店簽給了誰。他打著賣店的旗號，就是想騙到那一萬塊錢，而且他廣撒信息，還不知有幾個人會上當受騙呢！