十幾年前，劉媽媽的女兒生了個可愛的女孩，但是半歲後發現孩子不會坐，不會爬，一歲時還不會站。雖然身高體重都正常，但肌肉 柔軟。醫學診斷是肌張力低(Low muscle tone)，而且治癒的可能性微乎其微。

由於孩子可能需要有人終身照顧，劉媽媽的女兒和女婿就決定再生一個孩子，將來可以保護姊姊。然而第二個孩子出生，雖然是男孩，但生理狀況跟姊姊完全一樣。孩子的父親崩潰了，在兒子五個月時遠走他鄉，再也沒有回來。

劉媽媽勇敢地決定要和女兒共同撫養這兩個孫輩，並決心讓兩個不普通的孩子過上普通人的生活。孩子們頭腦是正常的，劉媽媽堅持送他們到普通學校受教育。上幼兒園時，她把孩子抱在懷裡；上小學、中學時，她把孩子放在輪椅在旁陪讀。就這樣十幾年過去，現在劉媽媽的孫女已經上了社區大學，孫子也上了高中。

孫女在十四歲時有了心理治療師，現在上了大學的孫女也在學心理學，並立志將來回饋社會。她說，「別的治療師的知識是學來的，而我是親身經歷的。」

在《美國 殘疾人法案》的保護下，兩個孩子除了正常上學外，還參加衝浪、滑雪 、騎馬、乘坐熱氣球、攀岩、騎腳踏車、游泳等等，雖然都是在他人幫助下完成，但孩子們都親身參與並積極體驗。劉媽媽感慨地說，這些只有在美國才成為可能。

然而，最繁重的是他們每日生活起居。兩個孩子都是三歲才會說話、吃東西，而且至今都不會吃硬的食物，食物都需要打碎。每日、如廁、洗浴、穿衣都是依靠家人，吃飯需要一勺一勺地餵……，這一切除了愛心外，還要付出巨大的體力，其中的艱辛與不忍只有劉媽媽和女兒知道。

兩個孩子曾經問過：「阿嬤，我也沒做什麽壞事，為什麽不能走路？」孩子們問得很沉重，阿嬤的回答更不輕鬆，「因為這與善惡無關，答案無從得知。」

劉媽媽喜歡旅遊。除了美國、加拿大，她和女兒還常帶孩子們去歐洲和亞洲的許多國家。她把這稱為「遊學」，行萬里路，讀萬卷書，讓孩子們不僅是一個有機的生命體，而且還有充滿知識與教養的美好靈魂。

有次父親節，沒有父親的孫女主動提出要放一首歌「你養育我」(you raise me up)給阿嬤聽，歌曲的每一個音符都是鮮活的生命在跳動，正像歌詞所說，「沒有一個生命是沒有渴求的」，劉媽媽聽著，淚水盈眶，此時的幸福感受也只有她最知道。

生命可以不同方式呈現，母愛卻是永恆的。