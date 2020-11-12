新款蘋果手機 發行前的某天出門玩滑板，一不小心沒站穩摔在地上，把插在褲兜裡的手機屏幕摔壞了。我是手機屏幕殺手，曾經兩年換過五六次屏幕，現在這個手機居然堅持了一年多沒有換屏幕，也算是個奇蹟。

這樣的時刻摔壞手機，似乎是老天暗示我可以買新手機了。可是換手機很麻煩，除了要逐一下載用順手了的軟件，還得倒騰很久才能更新聊天軟體裡存著的信息。思來想去，還是決定修機屏更方便。早些年換新屏才幾十元，且立等可取，而今太久沒光顧，物價居然漲到了一百多塊，還要把手機放在店裡三小時才能取。對於一個深度手機成癮患者，三個小時沒有手機在身邊是件難以忍受的事情。

記得朋友圈裡很多人說過自己換屏幕很有成就感，我也想試試。上網查看了一些視頻，似乎不是很難，更加堅定了自己修屏幕的決心。

初次體驗，怕出岔子，所以翻了一個舊手機來練習。網上教程就十幾分鐘，看著很簡單，可是新手上路，每操作一步就得回頭去看一下視頻，尤其屏幕與主機之間有些連接線，在連接兩端的螺絲拆下來之前，得一個手扶著屏幕，另一個手拆螺絲，不熟練的人操作起來還是有點難度的，有好幾次我沒抓穩，機屏扯動連接線弄出些折痕來。

雖然過程曲折，但辛苦折騰了兩小時，還是順利把屏幕換好，但因為沒有好好規畫，拆下來的東西沒有標記，安裝完莫名其妙多出了幾顆螺絲釘，儘管無傷大雅，還是讓人心裡發毛。

這次經驗讓我信心大增，尤其拆開手機後發現，手機組裝就像拼樂高一樣按部就班，馬上決定正式上手，還大膽準備把聚焦一直不太靈通的後置相機也一起換了。

新舊兩部手機的內部設置有些差別，不過拆卸步驟大同小異，第二次開手機我就快多了。這次我也更有規畫，拆下來的螺絲釘逐一收好放在專門的磁性面板上以免弄混和遺失。換屏和換相機都很順利，螺絲釘也順利的全部歸位。看著完好的屏幕，只恨不能拍拍自己的肩膀表揚自己一下。

當然這一切都還高興得太早。先是接電話時忽然發現手機聽筒沒有聲音了，只能用擴音器對話，非常不方便。心裡想著可能是聽筒的線路接口沒接對，於是馬上拆開手機檢查了一下線路接口，並無問題。又懷疑聽筒的小配件壞了，趕緊上網買了一個新的換上。無奈換上新聽筒，還是聽不到聲音，並且這時候連前置相機也黑屏了。

這時忽然回想起連接聽筒的那條電線上，曾經看到過一條細細的黑線，當初以為只是折痕，並沒有多加留意，現在看來可能是裂痕，而且似乎就是它連著前置鏡頭和聽筒呢！一下子對自己修手機沒了底氣，可是都到了這一步，唯一能做的只能是繼續。

第四次打開手機，我的速度已經可以和網上教程一樣快了，果真如賣油翁說的一樣「無他，唯手熟爾」。輕鬆換好線，如願以償的在聽筒裡聽到了久違的聲音，在前置鏡頭看到盛世美顏的自己。

這麽折騰完一圈，工作量似乎已經大於換新手機的麻煩，實在有些得不償失。雖然此番耗費不少人力和物力，倒是趁機掌握了一門技術，尤其消息傳出去後收到不少友人的電話，尋求技術支持，也算是學有所用，意外收獲。