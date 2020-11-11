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有朝一日 與你共舞

夏洋洲

生命有時如此脆弱，朝不保夕，有時如此頑強，百折不撓。

兩年前，傑滿面紅光，臉色白裡透紅，藍眸清澈明亮，只是他日飲三頓，啤酒當水，四十年下來肝已損傷。醫生勸他戒酒。「不不不，戒酒沒門，你不知道酒香」。他擼起短袖露出巨大的二頭肌，「看，喝酒能把我怎樣？」

為了證明他的強壯，傑從手機裡滑出長串照片，興奮地講述這片荒地，那摞木頭，直至一幢漂亮的小洋房。這是他和太太從買地到砍樹到一磚一瓦，兩人親手蓋起來的家。「房子都可以蓋，那點酒不在話下！」醫生無奈，只能勸他少喝點。

一年前，傑被太太推著輪椅進診所時，醫生幾乎不認識他了。臉色烏黑，曾經的藍眸已渾黃。病例上註明肝衰。臉色烏黑源於正衰竭的肝已無法排出毒素，眼眸渾黃則因過高的黃膽，充滿全身甚至瞳孔。

傑需要肝移植才能維持他五十七歲的生命，而移植的條件之一是患者在六個月內滴酒不沾。然而讓醫生悲觀是，傑的胰腺發現腫瘤，由於身體太虛，無法手術切除。胰腺癌留給患者的平均時間是六個月。傑慢慢挽起袖子，露出鬆垮垮的二頭肌，「肌肉萎縮的厲害，我第一次感覺死神在逼近」。此時他目光裡只剩下對生命的渴望和留戀。「你那可愛的家住的還好嗎？」 醫生轉移話題。「剛把它賣了，我們現在住營地的拖車房，傑已失業，換肝需要一大筆錢」。太太流著淚嘆息。「不過我有信心。現在完全聽你的，徹底戒酒了，下次見。」傑說。

望著他們幽幽離去的背影，醫生知道下次見的前提，是在傑的肝還未衰竭，腫瘤尚沒擴散，存款仍有餘額時。六個月前，傑夫婦又來辦公室，臉黑眼黃的傑儘管虛弱，但有些許幽默和笑容，「我挺過六個月了，想和我跳探戈嗎？現在有點難，不過，有朝一日，與你共舞」。

驚喜地看著仍在輪椅中的傑，醫生與他擊掌相慶，隨後殘酷地告訴傑：「路正長，還得排隊等器官。」不幸的是，傑胰腺上的腫瘤愈長愈大，如果轉移到其他器官，就真要說再見了。

傑的思維越過現實的殘酷，直奔哪怕短暫的快樂，迫不及待地問，「換肝後，我多久可以上班？我得趕快掙錢，不管多貴，把我那親手建造的房子買回來，讓我美麗的太太回家。」

在居家防疫令發出、醫院轉入遠程問診的前幾天，醫生接到通知，州內最好的教學醫院已經收到和傑匹配的肝，完成了移植手術，同時切除胰腺腫瘤。 傑術後康復良好，已經上班。

經歷了戒酒、肝衰、腫瘤、失業和漫長的移植等待，頂住了生理、心理的一次次打擊、摧殘，傑笑到最後。究其永不放棄之道，是他的樂觀？太太的相濡以沫？對失去的家園的不捨？還是定要履行生命的諾言？醫生看著傑的電子病歷，寫下她的震撼： 「有朝一日，與你共舞！」

腫瘤 肌肉 手機

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