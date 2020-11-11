十年前我遷居到離市區較近，且方便我上下班的社區公寓，為了給我的喬遷帶來好運，遠住在外州的好友安安特別請苗圃公司送來一盆五六尺高、健碩好看的金橘樹，在青翠茂盛的枝葉中，點綴著無數油亮的金黃色小果實，真是美極了！

我欣然將這盆栽樹安放在小陽台上，為這棵幸運樹拍照，傳給未曾與它謀面的送樹人，感謝好友的周到善意，我甚至胸有成竹地保證一定好好照護它，它承載著好友的無限祝福。

自此每日清晨打開落地窗，迎接我的是一片黃綠交織的美麗畫面，充滿希望及生機。為了不辜負好友的盛情，一向不諳園藝的我，立即上網查詢如何照顧好金橘樹，我小心翼翼地侍候著它，它也以優美的姿態回應我的關照，蜜月期頭兩年，在享受它的果實之餘，還分送給鄰居、朋友及同事 。未料好景不常，只見青綠的葉子日益掉落，且不復再生，可憐小金橘也失去往日光澤，變成寥寥可數的迷你金橘，加緊灌溉施肥均無起色，我心中不免悵然若失。對於這看似無可救藥的果樹，照我的習慣肯定放棄它，但這棵樹不是一般盆栽，我實在不忍割捨它。

有天在辦公室與老闆Harold談及我種樹失敗的沮喪，不知該如何救它，他主動建議將幾近枯乾的樹移至辦公室前一塊空地上，他將試著挽救它，這棵只剩稀疏枝椏的小樹，就這樣落在熱心又有勇氣、自稱對園藝比我也好不了多少的Harold手上，無論如何，有這麼一線希望，總算讓我大大鬆了一口氣。

在Harold悉心照顧下，年復一年，既剪枝、加土、換盆，又添加維他命，忙得他不亦樂乎；這棵醜陋的枯樹在他的用心經營下，奇蹟般漸漸恢復了生機；如今枝椏健碩，綠意盎然，每到秋天，樹上開滿了可愛的小白花，不久綠色小果實遍布枝頭 , 眼見它們漸漸轉為金黃色，最後滿樹綠葉配上金黃的果實，令人心喜！它成了我們辦公室的一幅美景。

我每年都會傳張果實纍纍的照片給安安，她好生羨慕，因為她對金橘樹情有獨鍾，她家中院子裡種了四棵高大卻不同品種的金橘樹，在我一一品嘗過之後，方才知道它們果實的形狀及味道都因品種的不同而略有差異，在她嘗過我這一棵樹的果實後，我們都同意，還是我這小金橘夠味。

因此每年我都盼望安安到灣區 探親的時間會巧遇金橘盛開時，今年初都已安排好行程的她，又因疫情 取消。那滿滿一包準備好等著她來取用的漂亮小金橘，在失望之餘，只好委屈地縮在我冷凍箱一角，癡癡等待著。

我決定為這棵樹命名為Harold，感謝他在我束手無策之際伸出援手，挽救小樹的命運，也紓解我的困境，樹若有知，亦當如我一樣感恩於它。

Harold以他電機工程師的專業，把救活金橘樹當成一項只許成功不許失敗的任務，任何不可能的事都難不倒他，他的為人處世態度也如此。他是我的老闆，也是我的良師益友，他也是安安最渴望認識的人。