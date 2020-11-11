隨年齡增長，即使是片刻也好，總想留下生命中的美好。去年此時，老大在暑假過後去了北加 當大學新鮮人，初次離家這麼久，對於做家長的我們甚是思念，那種鞭長莫及的無奈對我們可真是一大考驗。

時值十月中的初秋，外子看得出我的心情，順勢提議周末驅車北上探望兒子。不提也罷，一提出來，心裡隱約有分悸動，但光是單程就花費七小時的車程，可非同小可呀！結果外子執意周五下班後即刻啟程，約莫半夜抵達旅館 後，周六一大早再前往宿舍找兒子，也剛好正值兒子期中考結束，估計周末可以輕鬆一下。於是我們按照計畫，完全不知會遠方的兒子，稍微探一下口風，變默默地進行著規畫。

於是我們出發了！塞車是在預期當中，伴隨著的是我和外子的交談聲，但隨著夜幕低垂，下班後的疲累也吞沒了我們的聲音，於是負責開車的外子使出最後的法寶：卡拉OK開唱了！從民歌到情歌，從懷念老歌到金曲排行， 四個多小時的無廣告演唱，頓時外子成為無人可及的一代歌神。

將近一點多抵達旅館後，發生了服務人員給錯房間鑰匙的小插曲，為了彌補在半夜拖著行李上上下下地跑，櫃台人員也好心的給了我們半價的折扣優惠，這種特別的迎賓方式，算是給疲憊一天的我們一個小小的安慰。周六一早的北加是個大晴天，溫煦的陽光引領我們進入市區，原本十點要給兒子的起床驚喜，遇上舊金山 的交通和停車，只能作罷，一直到快十一點，我們才順利步行到宿舍門口.。

近鄉情怯，看得出外子的那份激動情緒，連連叫我馬上打電話，請兒子下樓來見面。但眼看這堪稱完美的計畫幾乎實現，叫我如何輕易放棄？後來試著簡訊給兒子，才知他已在學校餐廳用餐，立馬問清楚餐廳路線，再次提著既興奮又緊張的心情前往。抵達偌大餐廳後，進門便被服務員拒絕在外，要我們付錢用餐，但在得知我們的用意後，佛心來著讓我們進去找人。在一區一區的望穿秋水後，終於看到兒子那熟悉的身影了，急忙地躲在柱子後面的我和先生反而有些手足無措，怕是被他撞見的那份忐忑不安，當時真的是亂了陣腳。之後，先生迫不急待地走過去，靠近兒子，輕聲地說：「May I help you?」（你需要幫忙嗎？）兒子抱以懷疑眼光，一臉狐疑地看旁邊這位似曾相識的爸爸，再以驚訝的目光掃過來看到後面的我。

兒子以非常訝異的語氣，一字一字地問道：「你—們—怎—麼—來—了？」外子和我則異口同聲，笑笑的說：「媽—媽—想—你—了！」和兒子深情的擁抱後，自己的淚兒也不知不覺落下，這會兒真的見到朝思暮想的兒子了。那份如釋重負的甜蜜，現在還依舊珍藏在我的內心深處。

把握相處的時光，兒子帶我們參觀整座校園，比起剛去大學時的菜鳥模樣，現在的兒子更加從容應對。隔日也相約去大學城後山，搭乘蒸氣小火車繞林一圈，重拾屬於我們的親子時光。

離去前問了兒子：「還要不要我們來找你？」兒子一邊搖頭一邊說「太遠了，但真的很高興你們能來，謝謝你們！」對於從未離家如此久的兒子來說，見到家人後可以精神抖擻的重新出發打拚，其實，對做父母的我們來說何嘗不也是？看到兒子笑容後，又滿載幸福能量，重新回歸自己的生活。