女兒說，上個周末他約了明妮，一起去探訪艾美以及艾美即將三歲的女兒。明妮和艾美是女兒在南加州大學 (USC)二年級時，一起租賃公寓的同年級女生。時光荏苒，忽焉已經是超過二十年的往事。昔日青春年少，意氣風發的美少女，如今都已成為人母。女兒與明妮在完成第二年大學課程之後獲准跳級，雙雙一起進入博士班，艾美則留在大學部，繼續完成他的學業。

畢竟女兒和明妮兩人同窗淵源時間較長，各自就業 之餘都仍時有往來，而多年來，她們和艾美的聯繫也沒有中斷過，只是兩人都屏息以待，艾美遲遲還沒來的結婚訊息。

就在艾美即將步入四十歲關卡之際，兩人終於收到艾美的喜帖，艾美將和一位年紀長他多歲的白膚墨裔男士步入婚姻殿堂。艾美父親早逝，只有母親來為她打點婚事，當時女兒與明妮立即成了難得的好幫手。

老朋友們經過婚禮上共度一場喜相逢後，歡聲散盡，大家又回歸到各自的生活本位，忙碌奔波，一切平凡，乏善可陳，直到聽說艾美高齡懷孕，朋友為他高興，一時氛圍又撩起了一波漣漪。

記得喜事似乎才過不久，忽然聽到艾美丈夫生病的消息，再聽說艾美的丈夫病勢加重，情況不佳。此時艾美的不幸家事急轉直下，他丈夫等不到他們第一個孩子的出生便去世了，我們為艾美的遭遇深深感傷。艾美送走了丈夫，立即面臨初次而且高齡生產的壓力，且將獨力肩負養育下一代的生活重擔，令我不免向女兒提問艾美的經濟狀況。

幸虧女兒說，艾美的母親決定搬來洛杉磯與艾美同住，並且幫忙照顧孩子。而艾美的住屋房貸在他丈夫過世之前已經付清，因此艾美沒有房貸的負擔，讓生活寛裕不少。

在這次周末的溫馨探訪，女兒和明妮見到了艾美不多言語的母親，以及他活潑天真的女兒，但令兩人吃驚的是，艾美竟然已經再度成為孕婦了，原來是艾美丈夫生前預先冷凍的精子接種而成。

艾美說，她丈夫的母親共有三個兒子，老太太寡居多年，手中擁有多棟房產，艾美與丈夫居住的房子便是其中之一。除了艾美的丈夫，老太太的另外兩個兒子幾年前也都因遺傳性糖尿併發症 去世，兩個兄弟都沒有後代，以致老太太現在全心把家族「傳宗」的希望寄託在艾美的身上，繼續給艾美住在他擁有的屋子，以便艾美照顧家族單傳的後裔。

如今艾美人工接種成功再度懷孕，驗出胎兒又是個女嬰，不知道老太太會不會期望有個男孫，而要艾美繼續接受人工受孕。但畢竟艾美已經年過四十幾了，生理上恐怕時不我予。艾美自身的意願如何，不得而知，總之聽得女兒和明妮兩人暗暗捏把冷汗。

艾美感覺自己的人生很多缺失，有時候上網隨意瀏覽，偶然結識一個男網友，平日與他談天說地，聊解枯寂，不料被老太太發現之後訓斥一頓，極力阻撓，並且嚴厲警告艾美不得有二心的念想。

老太太今年七十多歲，頭腦清晰，耳聰目明，艾美嘆氣說，看來要等到老太太百年之後，她才有獲得自由的機會，但等到那時候，她自己可能已經白髮皤皤，無望能有人生的第二春。

聽完女兒講述艾美的境遇，不禁為她嘆息唏噓，也很佩服艾美的堅強一路走過。我不懂法律，但希望在這個以法理掛帥的國度，能有什麼方法可以解決艾美目前所受的束縛，讓她早日享受自由快樂的人生。