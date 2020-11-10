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劉師傅

懷鄉

日前拜讀家園版一篇「找對人」，深有同感，住在四季分明的紐約，春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，我們割草、鏟雪早就假手他人，自從外子臥病後，我最擔心就是房子問題，因一些小毛病，一般師傅不屑一顧。外子的好友吉兄，工程師出身，雙手萬能，雖然就住附近，隨傳隨到，但他們夫婦目前還是選擇做台美兩地，冬去春來的候鳥，碰到他們遠在天邊時，我就抓瞎了。

去年十月，趁外子因病住在康復中心，教會李弟兄介紹他做裝修的親戚來幫我把浴缸改成淋浴室，方便四肢無力的外子進出。如期完工後，外子欣然享用，只是新換的馬桶動輒被大號堵塞，三番兩次，連感恩節都得麻煩劉師傅來通，最後他決定給我們換馬桶，災難才結束，也凸顯他負責任的態度。

因他說過，以後房子有什麼問題，只要他人在紐約，一定打電話服務就到。今年初，我在地下室整理東西，發現有個一直敞開透氣的窗戶，紗窗全破，玻璃窗又卡住，無法關上，冷風灌進，不僅帶來大堆枯葉垃圾，恐怕松鼠、浣熊都可能混進來避寒，我趕緊先用保麗龍板擋住，再向劉師傅求救，他力氣大，使勁把卡住的玻璃窗關上，才釋我重負。

他說，當年他孑然一身，跟兩百八十六名華人偷渡客乘坐金色冒險號貨輪，在紐約市皇后區海灘擱淺後，就以非法入境之罪，鎯鐺入獄，獄友中有個摺紙高手用衛生紙、報紙等材料，教大家摺出老鷹、紙鶴等各種造型，後來透過獄卒提供黏膠等材料，還做出被鎖鏈圍著的自由女神像，經熱心的美國藝術家協助，以「飛向自由」之名參展後，輾轉得到柯林頓總統特赦，獲准出獄，並得以申請綠卡。

獄中學講了些英語的他，出獄後先做公寓管理員，既解決住的問題，又有機會磨練修繕工夫，現在他已建立一個班底，專門替人裝修，不需登報，憑著口碑就生意不斷，因此有能力購屋置產。前年金色冒險號二十五周年紀念典禮上，他還應邀代表致詞。他很感恩說認真工作，就是他對社會的回饋。

紐約市 偷渡客 美國

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