圖╱王自勉

一場突如其來的瘟疫荼毒世界，一百八十多個國家約二十億人深受其害。以每二十個人擁有一條狗來估計，就有一億條狗狗，與人類同命運共患難。有了狗狗的陪伴，人類在疫情 中才不至於孤獨。我家的小狗露西就是我們的忠實伴侶，給我們安慰並紓解精神壓力。

露西是小管家婆，讓我們的生活規律化。居家避疫 中不少人晚上遲遲不睡覺，早晨遲遲不起床。我們有露西管著，早晨六點必須起床，因為她來扒床沿催我們了；再不出門，她就要把憋了一夜的尿撒在家裡啦。到了晚上，遇有精彩的電視劇，我們免不了想多看一集，可是小管家婆不允許。露西似乎會看鐘，到了十點半她就從沙發跳下來，瞪大眼睛看著我們，催著關電視。如果過了幾分鐘我們還賴在沙發上，她就在電視機前走來走去，時不時叫一聲，意思是「看你們自覺不自覺」。到了這一步，我們只能關掉電視。露西見狀，一溜煙跑進自己的小窩，一頭睡了過去，原來她早就睏了。

露西還讓我們增加運動量。都說老人需要適量運動，然而人有惰性，好在露西每天都催我們帶她散步，能走四、五十條街。疫情緊張時連狗公園都關了，露西只得與我們一起居家避疫了。好在後來疫情緩解，我們恢復帶露西散步。只要出了門，露西一路小跑，我們就在後面跟。朋友見狀笑道：「你們這是人遛狗還是狗遛人？」

露西又讓我們忙起來。疫情中許多人從早到晚待在家，無所事事閒得發慌。有了露西，我們就必須做許多事情。每天遛狗四、五次，基本上是我的任務；而餵食、梳毛、洗澡等則由太太承擔。太太每天早晨給露西洗臉、洗屁股和梳毛，還要為露西紮好頭頂的小辮子，老美稱讚我家狗狗漂亮，那像朝天椒的小辮子就是亮點之一。

狗狗更是感情調節器。居家避疫以來，美國 準備離婚者比去年同期增加百分之三十四。許多人坦承，夫妻倆一天到晚悶在家，大眼瞪小眼相看兩厭，給婚姻帶來難以挽回的破壞。若是家裡有個狗狗跑前跑後，跳上跳下，就能添活躍氣氛。

說來難以置信，露西居然能陪人聊天。我幾次看見太太用雙手托著露西，露西則用後腿站在太太身上。她倆四目相對，狗鼻靠近人鼻。太太對露西講述當年她如何來到我家、講述露西怎樣從上海乘飛機來紐約；還講述這些年來露西在美國的生活經歷。露西一邊聽，時不時發出「哦、啊」的聲音；我不知道她是不是真的能聽懂人話。露西陪太太聊天，可幫了我的大忙，免得太太把注意力集中在我身上，橫看不順眼豎看也不順眼。她倆聊天，我正好偷空寫寫小文章。

有趣的是，露西居然還成了我家的外交使節。疫情中露西最看不懂的，就是人們都用口罩把大半個臉遮起來。她瞪著一對大眼睛望著，臉上一副茫然，似乎在想：「好好的臉為什麽要遮起來？」外出散步時，即使迎面來的是熟人，因為臉被口罩遮住，我們往往認不出來。可是來人卻總能在幾步之外就跟我們打招呼。我們感到奇怪，問對方是怎麽認出我們的，他們異口同聲：「因為露西啊，看到她就知道肯定是你們呀！」

疫情至今已經半年多了，露西對我們不離不棄，給我們以全天候的忠實陪伴，並紓解我們的精神壓力。這些就連我們的女兒都未必做得到；願露西能與我們長相廝守，相伴得長久些、更長久些。