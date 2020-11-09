黃昏駕車歸來，看見鄰居瑞蕾家的門口和車庫兩旁，四個笑開臉的南瓜罩燈為房屋外觀鍍上一層橘黃色彩，冷秋中倍覺溫暖，也昭告著萬聖節的到來。

時序進入十月後，附近有孩童的家門口幾乎都會擺上幾個大小不一的新鮮南瓜當點綴，逼近月底，搖身一變，這些南瓜或被雕刻、或被彩繪成各式鬼臉，靜悄悄地蹲坐大門前，伴同每家各種有創意的「鬼」點子裝飾房屋門面，詭異地等待「萬聖」齊來討糖的駕臨。

車道旁的籃球架框吊掛一幅撕條白被單，黑帶紮頸突出圓頭弔詭的鬼臉，再把前院的街燈打扮成站崗稻草人，加上昏黃的窗格，映出真人大小的戴帽女巫身影，這是對門鄰居薇瑪和吉姆家的傳統鬼飾，每年我應門給糖時，隱約還聽見也正在給糖的他們家，流洩出悚然音樂，難怪小童討了糖拔腿便跑，真是大人和孩童共享節慶的歡樂時刻！

燦秋的歡樂，又以電視上有廣告特約的本地果園，最能大小同樂。

先不說停完車，就一路尖著鼻子嗅進果園的店攤上，那些現做現賣的肉桂甜甜圈加新鮮蘋果 西打，有多麼誘人；進店門口前，先面對一處特別圈圍的場地，擺放一個胖嘟嘟、又像是躺地睡成的巨大生鮮南瓜，底座牌上寫著：猜猜看它有幾磅？吸引顧客的還有在店外空曠處，結實的木格架上，穩穩托住一個碩大南瓜刻成的魔王頭，朝大眾齜牙咧嘴，趣意還遙指向數不盡的壓扁稻草方塊，大規模排疊出讓人走得迷路的迷魂陣，另有幾座禾桿小丘，專供小小人兒爬上溜下，玩累了，等搭果園巡迴車，載往較深處的果林，任憑採摘種類不同、論磅結帳的蘋果、梨子、葡萄，回程也可提早下車，選買各色秋菊，或者自行在野地挑買南瓜，帶回家去進行「雕刻樂」。

這一年一度的「雕刻樂」，可是舍下兩子女幼小時最感興奮的盼望：挖空南瓜，外雕鬼臉，內放小蠟燭，兩人互飆新創意，至於隨後製作要糖的服飾道具，那又是屬於中學以後的盛事了。

每當他們要完糖回家，倒出糖果檢查時，姊弟交相說著種種後話：「某幾家鄰居，他們給出的都是好糖！」「某家的糖果盤放門外，要自己拿。」「某對夫妻，要求先擺出pose，才肯給糖」……，我從當他們的要糖守護人，逐年聽從兩人長大後的「隨潮同樂」建議，扮過黑衣女巫，也扮過戴不同國劇臉譜的京劇人物去應門，直到兩人離家巢空，一旦恢復了自我的自在，我只願扮當守在家門口，等著送出糖果的「愛心老媽」，在給出好糖時，順祝小朋友有個快樂時光，能輕鬆愉快欣賞孩童們巧怪或可愛扮相，真是年年燦秋過後，送上門的最佳趣味享受。

今秋逢上疫情 難了，防疫大前提下，必須保持安全的社交距離 ，只怕沿門要糖的趣味不再，頂多就在緊閉的家門口，擺盤糖果，請各自選拿了。