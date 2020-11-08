居家避疫 ，幾個月下來，日子過得猶如築室在人境，閉門無世喧。閒居家中，翻閱著昔日旅遊的舊照，一張泛舟相片吸引了我的目光。

那是去年九月，在孩子們的「挾持」之下，我有了人生第一次的冒險之行「划獨木舟」。這艘獨木舟是一個蘿蔔一個坑，就這樣，我成了一舟之主了。領隊簡說了如何掌控獨木舟的平衡。聽完後，我胸有成竹地鑽進了坑裡。

我天性怕水，見不到底的溪，無依無靠的感覺，加劇了我的不安。當獨木舟隨著水流左右晃動時，我的胸有成竹一瞬間變成了胸中無數。一臉茫然若失，只能虛靜以待。

槳，是我這一行程中的保命符。我繃緊神經，手握著槳，一點都不敢放鬆。左右邊不停的交替划著，越是無規律地划，小舟就晃動越加厲害。領隊以為我們都是「行家」，而忽略了我這一隻落後的黄毛鴨。一路上小舟東摇西晃，我口中碎碎念：「主與我同在」。心如果亂了，一切就都亂了。我把心安撫好了，慢慢地探索出划槳的節律與水流的順勢相吻合，小舟才能平穩，向前划行進入叢林。

綠色的沼澤和生苔在太陽的照射下顯露出特別的色彩，這景色迷惑了我的視野。一個不留神，小舟不是撞上傾斜在水中的樹幹，就是衝上沙丘。女兒看到我一臉驚慌的表情，喊道：「媽，加油！您能做到的，不要告訴自己不可能。」就這樣衝衝撞撞地划到了叢林的盡頭。喘息尚未定，眼前出現了寬廣急湍的水域。望著這一條又深又闊的河，和數艘縱橫奔馳在河上的汽艇，頓時，腦子一片空白，好不容易「躲過虎口，又進狼窩」。

原來叢林的溪流與密西西比河在明尼蘇達州 和威斯康辛州的邊境 交會，周末來此嬉戲的人潮特別多，尤其是奔馳在河中的汽艇不計其數。汽艇奔馳過後激起的波浪前仆後繼，我這一艘小舟又怎能與汽艇分庭抗禮？

一波波浪將我的獨木舟又推回了叢林，眼看著其他隊友們的獨木舟都勇往直前，唯獨我的獨木舟成了「逃兵」。孩子們不時回顧我的狀況。「人生中常會遇到挫折，但那不是盡頭，只是在提醒我們該轉彎了。」此時，我選擇順著波浪的自然起伏，讓餘波推動小舟往河中央漂去。小舟多次被激蕩的水流圍困在河流中央打轉，隨著水流動的韻律，小舟慢慢地從漩渦中脫身而出，隊友們都為我捏了一把冷汗。領隊瞅著我一路風塵，決定讓我「頤享天年」，抛給了我一條繩子，要我把繩子綁在小舟上，小舟這才功成身退的被拖上了岸。

泛舟不僅帶我逃離了都市的煩囂，很多事情我們認為不可能做的，未必真的不能實現。人生五味俱全，一切都值得我們去品嘗。三毛曾說：「生命的過程，無論是陽春白雪，青菜豆腐，我都得嘗嘗是什麼滋味，才不枉來走這麼一趟。」垂暮之年，再回首這一次的泛舟之行，憶苦思甜。