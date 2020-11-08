九月初的西雅圖，海風強勁。北邊燈塔公園像以往勞動節 一樣，海灘綴滿白色鵝卵石，雜著綠藻、黑貝殼包裹的大石塊，散落的枯木旁留下退潮時來不及逃跑的海帶。

我坐在岸邊，眼前眾小艇來來往往，上下顛簸，刷出道道白線。看得入迷時，眼前一男子匆匆跑向海邊，脫衣去褲擺好鞋，衝著翻湧的海浪縱身躍入。

只有十幾度的海水早已不適合游泳 ，卻見男子劈波斬浪，比賽般的衝刺，令人納悶。循著他的方向望，我倒吸了一口冷氣。遠處，一艘小艇倒扣在離岸十幾米的海浪中，五六個人正從岸邊，或拿衝浪板，或攜救生圈，奮力游去救援。

只聽到救援的民眾對齊刷刷站在海灘上的遊客聲嘶力竭呼喊：「救命！救命！」有四人落水，兩個扣在船裡，再多來一些人。又有幾人來不及脫衣便跳下海。我心砰砰跳著打電話報案。

遠遠看見救援者竭力托著兩位似乎正在下沉的落水者，靠向岸邊，但進展緩慢。岸上的人心急如火，卻又無能為力時，一艘返航的小船，白色水跡畫了個弧線，轉向這群奮力搏命的人駛來。小船試圖靠近落水者，無奈海浪拍得急，船屢被推開，頻頻傾斜，上面的人從船尾扔下一根繩子，落水者死死抓住，在救援者護送下緩緩被拖向岸。遠處警笛大作，抬頭望去，一溜救援車隊急速駛近。在警員、穿著厚厚橘紅色潛水服的搜救員下車前，齊心協力的民眾已將落水的四人悉數救上海灘。

一顆懸著的心終於落下。我走近水邊，發現四位落水者都是和我相似的東亞裔 ，其中有兩位長者。著長衣褲的老婦人倒在鵝卵石上，臉色慘白，身上蓋著浴巾。一同落水的年輕女子和渾身滴水、凍得發抖的老先生，不斷地俯下臉問長問短。落水的年輕男子則和民眾幾人在齊腰的水裡拉住小艇上的繩索。

那些見義勇為者顯然互不相識，沒有彼此交流剛才的驚心動魄，平靜寫在臉上，全然沒了幾分鐘前的英雄氣概，更讓我多了幾分敬意。

我坐下來繼續觀海，思緒如波濤無法平靜。

落水者不幸，此刻正是天高雲淡，草瘦蟹肥，白鷗翔集、秋葉泛黃。在蔚藍的午後，船首海尾聚會的幸福當下，幸福轉眼變成噩夢。但是轉念想想，落水者萬幸，是岸邊眾多善於游泳又奮不顧身、各式膚色的遊人，還有另一個小艇的及時馳援，以及迅速趕到現場的警員，沒有使東亞面孔在動蕩的風雲裡另類對待，而是讓噩夢終結，化作佳篇。