隨醫療技術不斷進步與發展，核磁共振（MRI）檢查成為臨床不可缺少的檢查方法之一，由於核磁共振所獲得的圖像清晰、精細、分辨率高，對比度好、信息量大，是疾病診斷、制定治療方案的重要手段。

不久前，由於我頭痛發燒，脖子僵硬，妻子開車送我到美國華盛頓州 的西南和平醫院就診。在照胸片和電腦斷層掃描仍不能確診後，主治醫生決定讓我作核磁共振檢查。核磁共振整個儀器就相當於一個巨大的強磁場，任何金屬和帶磁性的物品嚴禁攜帶進入。進入磁共振檢查室前，先到準備室進行金屬物品排查後，才能走進檢查室。偌大的檢查室中央放置著磁共振儀器，還有兩名全副武裝的醫生。

一個醫生將輸液針頭先插入我右手的靜脈，為檢查過程中的顯影液注射作準備。一個醫生告訴我，核磁共振無輻射，非常安全，讓我很暖心。由於我做的是頭部核磁共振，檢查過程中噪音會很大，機器會發出叮叮噹噹的聲響，醫生幫我裝好一副耳塞，並用幾個墊子將頭部固定。最後告訴我，「要保持靜止，絕對不可以動！」「這個檢查完全不痛，大約三十鐘完成」，我聽了很放心。醫生還貼心地幫我全身裹好毯子，一切準備就緒後，我圓瞪雙眼，平躺在床上，被緩緩送進了掃描器內部。

當我的身體被推進去之後，儀器開始運作，聲音響起。雖然塞了耳塞，但還是覺得很大聲，就像有個重金屬樂隊在耳邊敲打般。由於頭部被固定住，手腳又不能亂動，只能用眼睛打量周圍：內艙是一個半圓形的光滑壁面，除此之外沒有任何東西。

大約過了幾十秒鐘，只聽一聲「嘟」音，隨之而來的就是刺耳的電流聲，維持數秒後，又轉成「嘟嘟」的聲音。在這樣一個完全封閉的環境之中，想要忽略緊張的心跳並保持不動，只能靠心中默默讀秒來轉移注意力了，難怪有幽閉恐懼症的患者禁止檢查，因為真的會崩潰，躺在那裡半小時，除了忍受耳邊轟轟作響，重敲的打擊聲之外，還得忍受身體想動卻不能動的痛苦。

接下來，我經歷了如針灸按摩儀般的「嗒嗒嗒嗒」聲、搖滾前奏的電音聲、雙重電音疊加聲、普通電流聲、還有明顯感覺風從兩耳颳過，身體的其他感官變得異常敏感，輸液一端的手臂的微妙腫脹感，太多的信息撲面而來，還有加強版的感官刺激，令人一時難以招架。

就在度秒如年煎熬中，輸液的手背傳來一陣沁涼，那是機器在自動推進的顯影液。突然，在我眼前出現了一幅幅好山好水好風景的立體畫面，像走馬燈一樣時而變化，讓我忘卻煩惱，就像在看電視風光片一樣。不知過了多久，艙外傳來接觸鎖定的聲響，我被緩緩地送出封閉艙。聽到醫生對我說：「OK！」檢查順利完成。顯影液作用下，整個人有些暈，細心的醫生特別囑咐大量喝水，盡快將顯影液排出體外。

就這樣，我經歷了人生中的第一次核磁共振檢查，這對我來說是一次具有紀念意義的體驗。不但幫我確診了病情，對症下藥，也讓我放下包袱，身體很快康復，同時在檢查過程中，深切體會醫院和醫生無微不至的人性關懷。又能身歷其境，感受一下好萊塢 各種科幻大片經常出現的這類「高科技設備」，一舉兩得，讓我留下深刻記憶。