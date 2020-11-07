在疫情 衝擊下，味蕾似乎被鎖住了，餐桌上的菜餚總是激不起食慾。靈機一動，取出果膠粉，選了秋天的橘色，再注入半杯牛扔，如果時間允許，還可以加上一層檸檬綠，那晶瑩剔透的「雙色果膠」成了餐桌上最誘人的裝飾。

這是一道簡單而討喜的點心，採取稀鬆平常的果凍加上膠質，攪拌後倒入半杯鮮乳。由於比重不同而透析成兩種顏色，上層帶著濃郁的奶香，下層則是清靈雅致的透明膠體。不僅賞心悅目，更是齒頰留香。

在一次聚餐中首次邂逅了她，那天是我們在東部度過的最後—次感恩節，桌上擺滿了各類菜餚，酒足飯飽後，五臟六腑彷彿佇足在車水馬龍的街頭，不知何去何從，她卻像—個靈氣逼人的雙色寶石脱穎而出，淺嚐一口，味蕾頓時舒爽了！清香四溢的果膠夾著鮮奶流淌進胃裡，化作淙淙泉水洗滌了食物中的油漬和雜質。

她原名是「雙色果膠」(twin delight Jell-O) 我將它翻成「雙面嬌娃」。當餐桌上擺滿佳餚時，她是—款令人垂涎欲滴的甜品；食慾不振時，她就成了開胃菜，特别是不勝酒力時，她還能安撫翻騰的胃液。

法國甜點大師皮埃爾·艾爾梅有句經典名言：「鹹食養人，甜食悅人。」然而，緊跟著來的總是糖分、脂肪和卡路里的顧慮。有些仕女為了維持身材，忍痛犧牲了那一份享受。所幸「雙面嬌娃」少糖不膩，輕易地跨過三高 的威脅，像一對小天使 ，帶著奶香與果香翩翩起舞，滿足了口感，也提昇了趣味。

疫情之前，不時邀請三五好友聚餐，隨著不同的季節搭配「雙面嬌娃」顏色，春意闌珊時的蜜桃色宣告冬天已遠去，夏日炎炎的西瓜口味驅走了暑氣，秋天的橘紅悄悄捎來感恩的心情，蕭索的寒冬裡藉著藍莓調出聖誕的色彩。她勾勒著節氣的變化，彰顯了每一道菜餚的特色，頓時，味蕾隨之起舞！

「雙面嬌娃」靈巧地在饗宴中調和鼎鼐，讓佳餚美饌逐漸沉澱，突顯出主菜的特質，每場宴席宛如一首完美的交響樂，各種樂器，都發揮得淋漓盡致，大珠小珠落玉盤後，期待指揮家緩緩舉起手中的指揮棒，悠揚地奏出主旋律。

如今，處於深居簡出的生活中，儘管餐敘不易，仍然在「雙面嬌娃」中找尋往日的歡愉，藉她重新活化味蕾，調升了生命的熱度，瞬間燃亮了餐桌上的燭光，這會兒，久違的食慾回來了！儘管寒冬就在轉角，春天也不遠了，期待早日卸除疫情的警鐘，及時為「雙面嬌娃」換上新裝。