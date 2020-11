小外孫今年小學六年級,最近受疫情 影響,一直宅在家中線上上課。為活躍宅家生活,女兒突發奇想,要他和兩個經常來往的同學,周末合夥輪流在三個人的家裡開咖啡 館,條件是咖啡館的一切都要他們自己動手做,營利歸他們三個人所有。

小外孫覺得很新奇,還有鈔票收入,就答應了。他們先學習做咖啡,分別學會做拿鐵和卡布其諾,再學做檸檬汁、小蛋糕、餅乾、炒蛋、水煮蛋、三明治等。我看著小外孫忙前忙後的樣子,禁不住笑起來了,過去要檸檬,都是我們去園子裡採摘,現在居然不用吩咐,小外孫他們就主動去採了。

經過一段時間的準備,周末咖啡館在我們家第一次正式開張了。他們七手八腳好不容易從早晨八點半忙到十點半才正式營業。他們先亮出用英文打印好的菜單,上面明碼標價。第一部分是飲料,如:清咖每杯兩美元 ,卡布奇諾每杯三美元,檸檬汁每杯兩元。第二部分是點心,如:特製餅乾每份三元,巧克力小蛋糕一個三元。第三部分小吃,如:炒蛋三明治每份五元,水煮蛋三明治每份六元。

因疫情關係不接待外客,咖啡館的顧客就是三個人家的家人。咖啡館設在院子中,我和老伴坐在遮陽傘下的沙發上,等待他們的服務。我們各點一杯卡布其諾和一杯檸檬汁,一面喝著,一面聊天。幾個小傢伙老是圍著我們和其他人轉來轉去,希望再點的什麽,於是我們又點了兩份小蛋糕和兩份三明治當中飯。他們很快地跑回,隔一回兒,就小心翼翼地用食品盤連著餐巾紙等一起端來了。

他們的蛋糕做得很好吃,既鬆又軟又甜,看來是下過一番功夫的。三明治是用現成的麵包夾有蛋和火腿肉,老伴吃了一份已經飽了,我覺得還不夠,又添了一份。他們看到我還要三明治,高興得喊起來,看到他們那手舞足蹈的樣子,我也笑起來了,這種樂趣是在正宗咖啡館中享受不到的。

我們大概一共消費了三十美元。他們還要不斷地跑來問:「What else do you need?(你們還要什麽?)」他們不怕勞累,心甘情願一趟一趟跑來跑去,過去要他們做點家務從沒有這樣的自覺性、積極性。

以前是我們服侍外孫,為他做事。現在反過來,我們喝咖啡,休閒聊天,外孫為我們服務。當然,這種消費是要付報酬,我覺得這也是應該,因為我們有工資,不能白享受服務。

當天咖啡館的營業額是一百二十美元,成本約四十元,利潤八十元。每人分到二十多元。他們真高興,那種喜悅的勁頭我簡直無法形容。以前小外孫生日,我們給他紅包,問他要多少?他開口就是兩百元,現在這區區的二十多元竟然會使他如此興高采烈。我想小外孫現在可能體會到這幾十元錢來得不容易,他拿到這些錢以後,大概不會去亂花瞎用吧。如我們直接給他紅包,就不會有這樣的體會。

女兒說,外孫開咖啡館賺的錢,會為他儲蓄起來,做他的學習費,以及公益事業捐獻用。女兒的這點子不錯, 看來教育孩子還真要動腦筋、想辦法。