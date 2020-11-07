小外孫今年小學六年級，最近受疫情 影響，一直宅在家中線上上課。為活躍宅家生活，女兒突發奇想，要他和兩個經常來往的同學，周末合夥輪流在三個人的家裡開咖啡 館，條件是咖啡館的一切都要他們自己動手做，營利歸他們三個人所有。

小外孫覺得很新奇，還有鈔票收入，就答應了。他們先學習做咖啡，分別學會做拿鐵和卡布其諾，再學做檸檬汁、小蛋糕、餅乾、炒蛋、水煮蛋、三明治等。我看著小外孫忙前忙後的樣子，禁不住笑起來了，過去要檸檬，都是我們去園子裡採摘，現在居然不用吩咐，小外孫他們就主動去採了。

經過一段時間的準備，周末咖啡館在我們家第一次正式開張了。他們七手八腳好不容易從早晨八點半忙到十點半才正式營業。他們先亮出用英文打印好的菜單，上面明碼標價。第一部分是飲料，如：清咖每杯兩美元 ，卡布奇諾每杯三美元，檸檬汁每杯兩元。第二部分是點心，如：特製餅乾每份三元，巧克力小蛋糕一個三元。第三部分小吃，如：炒蛋三明治每份五元，水煮蛋三明治每份六元。

因疫情關係不接待外客，咖啡館的顧客就是三個人家的家人。咖啡館設在院子中，我和老伴坐在遮陽傘下的沙發上，等待他們的服務。我們各點一杯卡布其諾和一杯檸檬汁，一面喝著，一面聊天。幾個小傢伙老是圍著我們和其他人轉來轉去，希望再點的什麽，於是我們又點了兩份小蛋糕和兩份三明治當中飯。他們很快地跑回，隔一回兒，就小心翼翼地用食品盤連著餐巾紙等一起端來了。

他們的蛋糕做得很好吃，既鬆又軟又甜，看來是下過一番功夫的。三明治是用現成的麵包夾有蛋和火腿肉，老伴吃了一份已經飽了，我覺得還不夠，又添了一份。他們看到我還要三明治，高興得喊起來，看到他們那手舞足蹈的樣子，我也笑起來了，這種樂趣是在正宗咖啡館中享受不到的。

我們大概一共消費了三十美元。他們還要不斷地跑來問：「What else do you need?(你們還要什麽？）」他們不怕勞累，心甘情願一趟一趟跑來跑去，過去要他們做點家務從沒有這樣的自覺性、積極性。

以前是我們服侍外孫，為他做事。現在反過來，我們喝咖啡，休閒聊天，外孫為我們服務。當然，這種消費是要付報酬，我覺得這也是應該，因為我們有工資，不能白享受服務。

當天咖啡館的營業額是一百二十美元，成本約四十元，利潤八十元。每人分到二十多元。他們真高興，那種喜悅的勁頭我簡直無法形容。以前小外孫生日，我們給他紅包，問他要多少？他開口就是兩百元，現在這區區的二十多元竟然會使他如此興高采烈。我想小外孫現在可能體會到這幾十元錢來得不容易，他拿到這些錢以後，大概不會去亂花瞎用吧。如我們直接給他紅包，就不會有這樣的體會。

女兒說，外孫開咖啡館賺的錢，會為他儲蓄起來，做他的學習費，以及公益事業捐獻用。女兒的這點子不錯， 看來教育孩子還真要動腦筋、想辦法。