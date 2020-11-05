人為財死，鳥為食亡，不論貴為人，賤如螻蟻，這都是逃不脫的自然規律。闖入我書房「綠屋」的米奇老鼠就是個例子。牠八字好，沒死，也因我存好心得生。

為什麼稱牠「米奇」？因為牠長得像美國迪士尼 卡通片裡的米老鼠一樣，灰色軀體，比個銅板大一點，大耳朵，細細的尾巴，黑溜溜的眼睛。台灣 鄉下的老鼠色黑，粗壯的尾巴，肥嘟嘟的身軀，大的有兔子大。兩相比較，台灣的老鼠嚇人，美國的老鼠可愛，至少沒那麼可怕。米奇怎麼進到綠屋來，至今是個謎，房間大了總有些照顧不到的地方，哪個門縫，哪個窟窿進來都有可能。

第一次在綠屋看到米奇有點驚嚇，轉念心想，一方風水養一方動物，牠那麼小，對我不構成威脅，可能只是好奇來綠屋逛逛，看看我半夜不睡覺在幹些什麼？別理牠就得了。第二天天亮，發現裝著我晚上下酒的乾果盒給咬了個洞，才知道昨晚牠是吃了我的乾果，吃飽了想回去，只因忘了來時路，才會爬上離我不到一公尺的窗台嚇了我。

看到破了個洞的乾果盒，我有點生氣，從床下櫃子裡找出以前買的空氣槍，好久沒用，先裝上子彈做彈道修正，歸零射擊。薑是老得辣，沒多久就恢復武功，百發百中，貼在餅乾盒上的靶紙紅心被我射得稀爛。一切準備就緒，就等米奇三更半夜再次出現。

米奇守信，午夜剛過就來了。牠小心翼翼地順著牆角溜轉，回到昨晚我故意留著的那乾果盒邊，從小洞裡一點點掏出花生米、巧果、玉米、核桃，牠胃口不大，沒多少就吃飽了，順著昨天的路徑爬上窗台，又演一次迷途記。對不起，今晚不一樣，空氣槍定位好等很久了，我悄悄把槍托靠在肩上，從射孔望出去，瞄準，準備射擊。牠似乎警覺有殺氣，轉個彎順著電線往上爬。等等，是電線，不能扣扳機，萬一打斷電線，事情就大了。我按住衝動放下槍。呼地！牠跳下窗台，順著牆角溜到門邊，從門下縫隙鑽了出去，跑啦！我知道牠今晚不會再來，失望地收起槍，繼續寫我的文章。

看來用空氣槍打米奇不是個好辦法，即使打中，血肉模糊，也慘不忍睹。我想起以前用過的方法，第二天去一元店買了兩張黏老鼠紙，每張有A4紙大小。黏老鼠紙一張裁成四張，每張中央放兩粒磨碎的香氣四溢的花生米，加一小片起司，都是米奇愛吃的食物，務必投其所好誘殺之。八張黏鼠紙擺成孔明的八卦陣，綠屋四腳各放兩張。

第二天一早起床巡視，一無動靜，心想莫非米奇獲悉我的陰謀詭計。有恆為成功之本，繼續寫文章，繼續耐心等，總有等到米奇肚子餓的時候。

一天早上，我在綠屋伏案寫文章，覺得有什麼東西在眼角邊抖動，文章寫完一個段落，起身查看，赫然看到一隻小米奇黏在一張黏鼠紙邊上，一面發抖一面掙扎。命運之神收網，該來的終於來了，牠黑溜溜的眼睛驚恐地望著我。我用夾子把黏鼠紙連米奇一起夾起，放到塑料袋裡，開車到住家轉角的小公園，放生。

人一生忙忙碌碌為錢財，米奇在我綠屋跑來跑去為找食，都是為生存，何罪之有。我把米奇從黏鼠紙上夾下，看著牠順著公園的小溪倉皇遁去。我一向心慈悲，去吧！上天有好生之德，我默默禱唸。