超市出售的龍蝦是本地出產，價格實在是太便宜了，吸引我趕快買了一隻回家享受。

我從來沒有煮過龍蝦，倒是在不同的中餐館 裡品嘗過各種煮法的龍蝦，有的是薑蔥焗龍蝦—廣東人特色；老美的做法是用清水煮熟，沾牛油吃，因為龍蝦本身帶著一點海水的鹹味，故吃原味也別具一格。我住家附近有不少越南 人開的餐館，他們做的龍蝦除了放薑蔥以外，還放很多黑胡椒，濃油赤醬，重口味，深得我們喜歡；而遊船上正餐用的龍蝦尾，口味是介於中西之間，但是味道卻不是那麽理想。

這次要嘗試做的龍蝦就是想學越南式的。清洗龍蝦我也按照自己的習慣，很大的龍蝦頭，先將外殼去掉，主要是將兩邊像毛毛蟲那樣的肺清除，然後切成段。記得母親以前做麵拖蟹，切開的蟹要沾點乾麵粉，然後放油裡炸。我想龍蝦也應該這樣，用中火炸一遍。鍋裡還有剩油，炒香薑蔥，將龍蝦倒入，放蠔油、一點鹽，加入一茶勺新攪的胡椒碎粒和一杯多熱水，加蓋煮五分鐘。

我要做餐館那樣的龍蝦麵，沒有買到伊芙麵，就用乾麵代替，開水煮熟之後，瀝乾水分，用油炒一下裝盤。龍蝦已經發出醉人的香氣，打開鍋蓋，湯汁有些濃稠，全部放入麵條上，麵條裹著龍蝦鮮汁，一盤龍蝦麵就上桌了。先生是老饕，他說不比餐館差，那就可想而知啦！

大多數人應該都喜歡吃龍蝦，何不趁現在便宜的時候煮一些給親戚朋友嚐嚐？為了精益求精，我在網上搜尋怎樣清洗和切割龍蝦。原來真有竅門呢！很多人都不知道，龍蝦尾部有一個小洞，這是它排尿的出口。要用筷子伸進去，不僅尿可以排出，筷子接觸到的腦部神經也會受損，那麽牠基本已經不會動了。然後用毛巾裹著龍蝦將身體和頭一扭，就將其分離。在身體和頭部中間切一刀，再切成段。我第一次切的方法都是不對的。我前後大約做了十隻龍蝦麵分送親戚朋友，越做越熟練。傳來的讚美聲連連「廚藝了得」「煮得比餐館還好吃」云云。贈人玫瑰手留餘香，香氣沁入心扉，使別人快樂，也給我帶來快樂，真好！

其實在煮龍蝦的過程中我也學到了功課。有一次我一下子買了三隻龍蝦，一隻煮了，還有兩隻想放到第二天煮。怎樣才能保存龍蝦鮮活呢？網上教我將龍蝦放在一個大容器裡，裡面放水，加一點鹽，一點油，我照做了。第二天下樓，聞到一股怪味，只見兩隻龍蝦已經直挺挺地死了，心裡懊惱之極。所以網上別人的經驗要多比較，或者自己實踐過才可以作數，這次算是一個很深刻的教訓啊！