圖╱吳宗錦

這個離我們居住地方最近的一處中國 蘇州庭園—漢庭頓圖書館及植物園中的「流芳園」，最近擴建完成，從原來的五英畝擴大至十五英畝，在開放參觀的第一天，我們就迫不及待前往一睹其風采。當然，因新冠肺炎疫情期間有參觀人數的總量控制，需要事前在網上預約當天參觀的門票，並選定入場時間，才能前往參觀。

漢庭頓「流芳園」位在南加州 洛杉磯東邊的聖瑪利諾市，原來是美國 鐵路大亨—亨利漢庭頓與他妻子雅拉貝拉私人宅邸，始建於一九一一年，享利漢庭頓過世後，按照其遺願，把整個物業捐出來成立基金會管理，並於一九二八年開始對外開放，至今已經九十多年，是南加州地區非常著名的景點。流芳園是漢庭頓植物園十二座主題花園中最後建成的，預定面積是十五英畝，首期工程五英畝，總工程費五千萬美元，多數由華商和華裔捐款而來。

流芳園是依照中國著名的江南蘇州園林而建，聘請了六、七十位蘇州園林工匠遠從中國前來施工建造，園裡所需的山水奇石、仿古磚頭、中式漏窗和琉璃瓦等建材，也全部從蘇州運過來。經過了五、六年的施工，這座江南蘇州庭園的第一期才完成。開放之後大受歡迎，於是基金會繼續募款，並於募到另一個五千萬美元後，開始第二期的擴建工程。又經過了五年的施工，第二期擴建工程大部分完工，才擇吉開放參觀。因為疫情關係，入園後規畫有參觀路線，須依單行道的路線參觀，還要全程戴口罩，並保持社交距離。

從流芳園入口名為「別有洞天」的正門進入，右轉經過三合院的「芭蕉院」，地面上畫有路線圖，經過芭蕉院右側長廊「水雲廊」，就來到「玉鏡台」和「愛蓮榭」，走過「翠霞橋」、「落雁洲」和「玉帶橋」，就是「三友閣」亭台。再往前左轉經過「聽松」拱橋，就來到「清越台」，這些都是第一期工程。在清越台對面的「集賢院」和「筆花書房」開始才是第二期工程。

我們從集賢院的迴廊開始參觀第二期工程，迴廊的盡頭是「臨賦」造景，然後走到「筆花書房」後方的「寓意齋」，然後從筆花書房右側出來，經過「映芳湖」旁的「不波小艇」後，開始走斜坡上山，來到「翠玲瓏」和「一葉亭」，這裡稱為「壺天」的景區，除中式建築和迴廊外，也布置了很多盆栽，其中有一對夫妻樹。

順著指標往前走，就來到「雲林院」，這裡是由七面中式圍牆交錯佈置而成，並沒有建物，中間放置有巨大的「太湖石」壓軸。再順著小路往山坡走，就來到「望星樓」，這裡是流芳園的最高點，可以俯瞰整個流芳園全景。流芳園的亭台樓閣，都經過精心安排，漫步在流芳園的小徑步道之間，每一個轉角、每一個轉折，都能看到不同的蘇州庭園式景物，讓人有如置身在中國的山水畫卷裡。

我們在望星樓停留觀景後，就順著出口指標往芭蕉院方向走，再從別有洞天的正門離開流芳園，剛好繞了一圈，結束了今天的參觀行程。在美國加州能有這麼一處蘇州庭園，讓美國華人同胞有一處可以安慰懷鄉情愁的地方，也讓主流人士有可以感受中華風情文物的中式庭園，是功德無量之舉。流芳園雖然沒有像蘇州五百年歷史的「拙政園」那樣的古趣，但絕對是南加州一處值得一遊再遊的好庭園，有機會的話去走一趟，絕對是值回票價的。

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