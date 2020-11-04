羅老師愛蒔花弄草，每回去她家拜訪，她總會將她院內多的花花草草送給我。疫情 期間，她的花圃更是滿園春色，茂密繁盛，她又將不少花、菜、植物都送給我。

這是啥？我隨手在前院裡種下，沒隔幾天它就逐漸繁茂起來了。原來是紫蘇，有兩株，真是紫意盎然，像雜草般的生命力。我探尋出它的營養價值、做法、吃法，偶爾摘些嫩葉，為家中的餐飲增添一股清香。

一天，突然看到一隻青綠色的蚱蜢在紫蘇葉上，萬紫叢中一點青，點綴得吸睛引人。連著幾天都看到這一位青衣客，靜坐在紫蘇葉上，微風一吹，隨風搖曳，就如臥虎藏龍裡竹林上的比武一樣，一展搖曳生姿之美。仔細觀察，牠一身青綠油亮，頭大齒利，一雙褐色的眼睛晶亮有神，兩根觸角細長，長過身軀，頗具威儀，背板硬挺，外骨骼堅硬似盔甲，後腿肌力強勁，正專心啃咬著紫蘇葉。紫蘇有著一股濃郁的怪味道，蚊蟲都不愛，想不到牠竟愛此味。

紫蘇長得越加茂密，蚱蜢也日漸壯碩，紫色青色對比，為紫蘇補上了青春洋溢。工作之餘，我常到前院漫步，享受陽光，順道觀看牠，感受牠的生氣活潑。偶爾牠會發出叫聲，為庭園的季節增添悅音。牠有時在東邊，有時待西邊，上上下下，若隱若顯，有時我需要仔細找找，才能找到牠，不時為牠近拍遠照，留下不少帥氣的俊影。下雨時，牠會在紫蘇葉內躲避風雨。偶爾尋牠不著，我還有些失落感，牠可能藏身密處，或是暫時離樹出走、行俠仗義一番吧？我也好奇，怎麼只有一隻蚱蜢，牠會寂寞嗎？牠有家人朋友嗎？我封牠是「孤獨青衫客」。

時日久了，牠在紫蘇葉上留下不少噬痕。我突然覺得，牠長時間伴著紫蘇，就住在紫蘇叢中，牠更像紫蘇的主人，充其量我只是園中花草的澆灌者、觀賞者，也是個園丁，於是我改稱牠為「紫蘇青衣主」。隨後我每日漫步前院，必定向牠請安問好，更要拿著iPad為牠拍些生活美照，或與牠合影。有兩回我還刻意以iPad輕碰牠的觸角，牠也不以為意，更不避開，或許牠早已接受了我每日對牠的參拜。牠是主，我是客，主客換位又何妨？在時間的渡輪上，芸芸眾生，不都是過客？

季節交替，轉入中秋，兩株紫蘇也開花結子，以迎秋景。突然連著幾天，皆不見「紫蘇青衣主」的蹤影，牠這就離去了嗎？氣候轉涼，季節變換迎來生態的改變。

一叢紫蘇一點青，一程美景一程歌。明年春季，紫蘇會再繁茂，牠或是牠的下一代會再度出現，再來當個過客吧。