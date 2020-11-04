清晨，陽光透過玻璃窗照進屋裡，我打開剛送來的《世界日報 》，喝了一口熱茶，嗅到墨香和茶香，別有一番愜意。此情此景，不禁想起三十四年前我體驗送報人辛苦的經歷。

一九八六年我在日本 留學。一天，一位來自山西省留學生 找到我，說他計畫去旅行，請我代他送七天報紙，我說可以。次日，我跟他一早五點來到配送報紙的送報站，體驗如何送報。一捆捆報紙是由報社派車送來的，送報站其實就是一戶人家。一樓用於配送報紙作業，二樓住人，男主人負責經營管理。報紙裡還要加入一些商業廣告，所以要把廣告分裝夾在一份份報紙，再送給訂戶。我有五十份報紙，規定在七點鐘前送完。

兩天後，我早上四點半起床，戶外漆黑，寒氣中可清晰看到星星和月亮。我騎自行車來到送報站，管理人給我報紙和訂戶住址清單，我開始送報了。到了七點，送完報，可一檢查袋子裡還剩一份。我心裡咯噔一下，知道一定是忘掉了一戶，可我實在想不起是哪一家，只好報告管理人。

他說：「到八點就知道了，訂戶會打電話投訴的！」我說：「對不起！是我經驗不足。」他說：「沒關系，你回去吧，我會給客戶補送過去。」我心裡感動也有些內疚。回到留學生會館，向山西留學生講述了此事。他說：「我也有幾次沒有送到，好在管理人事後都補送過去了。你知道嗎？他不僅親自補送報紙，還給訂戶送上一份小禮物，表示歉意呢。」聽後，我對他的敬業精神很感佩，覺得這就是日本人在經營中所說的「客戶是上帝」的內涵吧。我內心警示自己，要認真細心送好報紙，不給別人添麻煩。

第三天的送報開始了，我仔細看了訂戶地址清單，確認了先後行走順序，心裡有了底。抬頭望著滿天星斗，內心想：「不會再出現差錯了，對得起他人，也對得起自己披星戴月的辛苦。」

七天很快過去了，最後一日天冷風大，一個多小時馬不停蹄送報，我身體已冒出了熱汗。當送完最後一份報紙，天已大亮，可街道上還看不見行人。騎自行車回宿舍的路上，我感慨良多，感悟到世上有各行各業，幹什麽都辛苦，可此時覺得送報人更艱辛。無論風雨和寒暑，他們都要外出送報； 不成比例，為愛讀報的人送去豐富的精神食糧。可有誰知曉送報人的辛勞。將來我一定要寫下這段親身體驗，告訴朋友們。

二〇〇四年，我移居紐約，從那時開始訂閱《世界日報》至今，成為訂報人。每當手拿報紙，鼻嗅墨香，就會心存感激。今天我實現了當年的心願，用文字記錄下辛苦的送報人。