不久前的一天早晨，因為家中臨時有事，我便給公司打電話請了一個小時的假。處理完事情後假時將滿，我心中焦急，趕緊驅車駛離家門。

由於已經過了正常的上班時間，小區路上的車很少。在我前方百米左右只有一輛車優哉遊哉，緩如龜行。我斷定車主肯定不是急於上班的人，跟在他車之後只會耽誤上班時間，便透過後視鏡確認後方無車後，加速拐到了外道，想超過那車一段距離後再轉回內車道。誰知那車見我車要超過它，明顯加了速，導致我無法盡快換道。我只好稍稍再提速，結果到了前面的十字路口，我依然未能換道，只好鬱悶地急急煞住了車，等待片刻後過了十字路口。

就在這時，停在隔離帶左側大概五十米外的一輛淺灰色的車突然啟動，且開動了警燈閃爍。那車不是我常見到的警車，除了此刻的警燈可以展現警車的身分外，其他外表可見的和普通車並無二致。因此當該車從十字路口拐彎加速朝我車駛來時，我還頗感疑惑，及至該車離我車越來越近，我再無遲疑，該車就是來跟蹤我的。

我沮喪地把車停在內道緊挨人行道的位置，眼睜睜地看著剛才還龜行的那輛車飄然遠去。想到前幾年因為穿越一段廣場路右拐而吃了罰單的往事，我忐忑難安。我從車的左視鏡看到一個警察 下了車，正朝著我車快步走來，我搖下左車窗，開始了和警察的對話。

那警察穿著深棕色的警服，看上去三十歲左右，面色和善。他告訴我，跟蹤我的原因是剛才我開得太快了，已經明顯過了小區路上的速限。我點頭稱是，向他解釋說自己要趕著上班，因擔心遲到才開得快了。他說很多人超速都是這個理由，但這樣做的後果真的很危險。

我繼續表示贊同他的話，又提起持續了半年多的新冠病毒疫情 ，如今依然在本地肆虐，看不到好轉的跡象，這讓我心生焦慮，近來常常深夜難寐，也對我開車的行為產生了不好的影響。情急之下，我還拱手懇請他手下留情，不要給我發罰單。他稍一遲疑，然後說，饒是如此，他還是要給我一聲警告。說完回到了警車內，大概半分鐘後他回來遞給我一紙長條，說我可以走了。我飛快地掃了一眼，確認那紙條並非罰單，心中的一塊石頭總算落了地。

到了午間休息時分，我細細端詳了那張警告單，見那警察有一個很別致的姓，譯成中文是年輕的血。這是我首次知道西人還有這個姓氏，驚訝之餘，覺得未得罰單的原因就在於這個警察有著年輕的滿滿的同理心，若是換了一個處事一板一眼、欠缺同理心的警察，我這次又要吃罰單了。

吃一塹，長一智。此後這些天來，我在小區內開車時，都會提醒自己要中規中矩，嚴格按照速限行駛，自然也就免了被警察跟蹤的麻煩。不怕慢，就怕站。寧停三分，不搶一秒。這類曾經耳熟能詳的話再度在記憶之海中響起。的確，超速行駛不但危及自己和他人的安全，若碰巧被警察逮住，輕則一聲警告，重則一紙罰單，還墜入欲速則不達的陷阱，著實得不償失。