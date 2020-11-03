出門，我總是肩背一個開大口的皮包，什麼東西都往裡面丟，甚是方便。一日不小心被女兒提到我的皮包，只見她誇張地、齜牙咧嘴地哇哇叫，直嚷嚷說著太重了，並且告誡我，不應當背負如此重擔，對背脊不健康。回家後想想，的確，年紀大了，是該輕省些了，因此決定給皮包減肥。

唰！一股腦地把皮包內的東西倒在餐桌上，然後開始收納。第一個拿起的是皮夾子，它是皮包內最重要的靈魂之物，除了鈔票之外，內有駕照 、醫療保險 卡、信用卡……，當然全部收納放入皮包、接下來是零錢包，裡面有七、八個二十五分錢，其實平日很少用到零錢，但偶爾路邊停車、買份報紙，還非要零錢不可。

隨手拿起一個黃色小包，它是我的化妝品包，其實平常我都是素顏，幾乎不化妝，但是出門化妝也是一種禮貌，我會抹上口紅，給我憔悴蠟黃的臉上添點顏色，化妝包內有個鏡子、一隻口紅、梳子、牙線等等，全盤接受。哦！兩副眼鏡盒吸引了我，一副是太陽眼鏡，倒不是為了時尚，但是春夏遮陽、秋冬擋風，功能大於時髦，另一副是近視眼鏡，雖然平日我不戴眼鏡，但晚上開車，它是必備之物，加強我的視力，兩個眼鏡盒算是厚重，但無奈之下必須放入皮包內。

餐桌上的東西開始減少了，我輕嘆口氣，拿起一個黑色包包，沉甸甸的，黑包內有兩層，一層內有手機充電器和充電飽（行動電源），另外一層放份備用的車鑰匙，其實這些東西可有可無，但安全感大於實質性，想想還是帶著吧。

隨即又拾起一個小包，算是雜物包，打開看看，內有小筆記本一本、兩隻原子筆、紙巾、指甲剪……，最近因疫情 之故，又多添了口罩、手套和洗手液，雖其名雜物，但與生活息息相關，還是與我同行吧。

最後放進瓶礦泉水，老年人飲水為佳。桌面上除了皮包倒出來碎喳喳，一樣也沒有，這表示倒出來的又統統放回皮包內了，唉！減肥失敗。不過下次小心一點，不要再讓女兒背起我皮包了。