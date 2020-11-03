二○一八年，親家翁邀請我們夫妻倆還有女兒、女婿上他家羅德島過感恩節，想到家人團圓一起過節，我興奮不已。

老美比較注重個人隱私，不太願意住到別人家或請人來家裡住，就算是自己的兒子家，自從二○一四年女兒與女婿交往這些年來，親家翁每回來看兒子有時會帶女友，當然住飯店，但即使他一人前來也不例外，我們曾提供家中空房間，但都被謝絕了，這也是美國 人的貼心吧，不想干涉到別人的私生活。老公總說：「人與人接觸多了，容易起摩擦，保持距離以策安全。」「少意見，少出主意，盡量配合人家的需求，也可以從人家身上多學習到。」

這回我們一家人要前往他們家住整整七晚，真是機會難得，也可更了解一下美國人的生活，但老覺得太麻煩親家翁。女兒女婿又與我們的航班時間不同，一天裡親家翁要跑機場 兩次，來回四趟，我非常過意不去，我和先生的原則就是盡量少麻煩打擾別人，我們叫Uber也行啊！女兒一再告訴叫放心，「他爸爸家很大，有足夠房間住，既然答應了，就表示沒問題，他不會像我們中國 人客氣」。我也就稍寬心了，而且這些年來與親家翁多次接觸，大家相處融洽，我們也欣然前往度感恩假期。

我們抵達的時間是一大清早，天色還不太亮，一出機場即看到親家翁向我們揮手，一路上昏暗的街道，還亮著街燈，看到到處白茫茫美麗的雪景，氣溫非常低，車子直接開入他們家車庫，進入屋內非常溫暖，溫馨明亮的擺設，從整片落地窗看到外面一片白茫茫的白雪，屋內溫暖如春，屋外天寒地凍。

吃了親家公準備的早餐，我和老公進房睡個回籠覺，最讓我們夫妻驚訝的是，親家翁一個人住這麼大的一間兩層樓房子，沒有看到一丁點灰塵，而且房間內有親家母她在世時穿著的衣服和一些玩偶和擺設，也都非常乾淨，一塵不染，真不知他如何做到的！他沒有雇人清潔、整理花園，美國人就是什麼事都親力親為。

可能是屋外冰天雪地，屋內床鋪乾淨溫暖，我和老公睡了好舒服的一大覺，親家翁很體貼的幫我們備好了午餐，他非常聰明，準備了一些冷凍速食品，配上一些新鮮蔬果沙拉，健康又好吃，也不花他太多的時間。吃過中飯，親家翁帶我們參觀了他的家園，占地有十七英畝之大，有騎馬場和柵欄，可以躍馬奔騰，馬廄也很大，可以養四匹馬，還有穀倉可以辦派對。

我和老公繼續在住家附近逛了一下，認識周遭環境，這裡每戶人家相去甚遠，人煙稀少，非常靜，完全沒有過節氣氛。時間差不多了，親家公再開車帶我們前往機場接女兒、女婿回家吃晚餐。他們父子有聊不完的話題，老公和親家翁同年，又都是工程師，也有說不完的話題，親家翁對我中華文化非常感興趣，他還研究英文版易經，說人生就是「道」，讓我非常欽佩，我們老祖宗的智慧真是世界通行無阻啊！

老公又向親家翁解釋「安」和「好」字，一個家庭裡一定要有女人，家庭才會平安，一男和一女就是好，暗示親家翁要找個女主人，趕快把女友娶回家，否則大家也不放心他單身一人住在羅德島。

一個星期的朝夕相處，過了一個難忘的感恩節，親家翁決定二○一九年將房子上市出售，搬去波士頓與女友同住，最近我們收到喜訊，他們倆要結婚了，真為他們高興！