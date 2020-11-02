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山中迷路記

黃彥琳

興高采烈去爬山，沿著山中小徑往前行，竟然會迷路？這個糊塗登山經驗真是令人難忘。

九月份，因疫情全家閉關在家長達半年，除了買菜哪兒都去不了，所有的旅遊計畫都取消了。勞工節過後，實在悶得慌，遂決定開車去兩小時車程的仙納度國家公園（Shenandoah National Park ）爬山。

周日做完線上禮拜，簡單吃過早午餐後，一家四口即興致勃勃出發。在入口處繳了一車美金五十五元年費（一年可無限次入山）進入仙納度國家公園後，我們沿著天際線公路（Skyline Drive）往南開。

在海拔四千英尺的公路緩緩前行，一路經過好幾個「瞭望台」（Overlook），最後我們決定把車停在「石人」（Stony Man）景點，下車爬山。登山口豎著一個山徑路線圖，標明這是一個環形路（loop），來回全程大約兩小時。

沿著山徑往前走不遠，眼前出現兩條分叉路。一條朝上走，一條往下，路口沒有任何文字標示。外子看一眼往上走的陡坡，就決定走另一條看起來比較容易的，他認為既然是環形路，走哪一條都一樣。

那是一條往下的斜坡路，在山林中穿梭，有些路段是顛簸的石頭路，需小心翼翼以免滑倒。不知走多久，山徑開始上坡，從前方來的登山客與我們錯身時，還不忘鼓勵我們：「加油哦！你們快到了！」

山徑的盡頭是一落嶙峋陡峭、突出山壁的大石。從那裡登高望遠，整個山下田野風光盡收眼底。在那岩石間形成一個自然凹槽，凹槽中蓄了一池雨水，定睛一瞧，水裡竟然有逗點符號似的黑蝌蚪悠遊其間，青蛙媽媽如何跑到這麼高的峭壁產卵呢？大自然真是太奇妙了！

飽覽完美妙風光，心滿意足準備打道回府，我們發現峭壁另一頭有條小徑，心想這是環形路，立即不假思索走上那條。

那條路更加顛簸，更少見到人影，有些路段甚至需要外子拉我一把才爬得上去。因為崎嶇山路顛得厲害，我開始頭暈不適，外子和孩子得停下腳步等我休息片刻才能繼續前行。

不是說這環形路來回兩小時嗎？時間早就過了，怎麼還在山裡繞來繞去到不了停車場？我開始納悶，也擔心是否走錯路了？大約下午五點又到一個岔路口，兒子年輕，飛快跑去探路，回來告訴我們說，右邊那條通往一個停車場，但不是我們停車的地方！我一聽心裡涼了半截，大家趕緊走去那個停車場，只見那裡豎著一面山徑地圖的立牌，才知我們糊裡糊塗走錯路，車子停在數哩外。

這該如何是好？再走原路回去恐怕天都黑了。女兒照著立牌上的緊急聯絡電話想打電話求援，未料高山沒有訊號，電話打不了。正不知如何是好時，空無一人的停車場忽然開進來一輛皮卡，簡直是上帝派來的搭救天使！車上一對阿米哥夫妻知道我們的窘況，二話不說，立即載家裡的兩個男人去數哩外取車。

後來才知道，我們不知何時錯走到縱跨美東十四州的阿帕拉契小徑（Appalachian Trail），幸好及時迷途知返，否則走到天荒地老也到不了我們的停車場！知道真相後，把我嚇出一身冷汗。

那件事發生後的幾個晚上，兒子都開玩笑問：「我們現在應該走到哪一州了？」

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