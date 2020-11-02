二○○○年，我和好友羅絲琳有意組織一個女士投資 團，構想中團員名額二十人，每月聚會一次，月費一百元，我照著投資專家的公式與章程，正式招兵買馬成立投資團，因我們的小鎮吉爾羅伊（Gilroy）是大蒜之都，我便為會社取名叫「大蒜女士投資社」（Garlic Lady Investment Club）， 縮寫為 GLIC 「格力」。

開宗明義指出，我們的宗旨是在開心愉悅中學習投資股票 市場，有錢賺是錦上添花，沒錢賺則當每月吃次一百元的奢華午餐。月聚的地點輪流在各家舉行，午餐亦輪流由四位會員負責打點。 二十人名額一下子就滿了，都是我和羅絲琳的朋友們，遲來的已不能參加了。

一開始時，團友珍是退休老師，曾參加過另一個投資團，比較有心得，她跟著全國性投資專家的大綱與課程材料慢慢從頭教大家，大家都很熱心用心學新知識。分開幾個小組，各自研究股票，開會日推薦一個給大家參考選擇。

團友白蒂是註冊會計師，理所當然做財務主管，她有條有理，把小圑隊的財務當大公司的專業性來處理。我們都佩服感謝她無條件的專業服務及分享新知識，她的重要性可想而知，哪天她不玩了，我們就要清盤，玩不下去了！

章程規定，若有會員退出，須書面聲明，一個月內將她份下的錢送出。缺額不能找新人代入，亦不能由會員買他那股，以免投票權不公平。

七年後，因會員中一人謝世，一人參加和平工作團出國，大家決定清倉解散。連本帶利每人分到差不多兩萬塊，都很開心有一筆意外之財！

沒有離開的重組 「格力二」，新會員加入，一切照舊進行，如是又五年過去。賺到一點錢，有人要退出，於是第二次解散分錢。

算一下還有十三人不肯放棄，於是又呼朋喚友招兵買馬再來一個「格力三」。現在的「格力三」又已經持續超過六年了。說不定哪一天又會清倉分錢，但不管怎樣，算一下，我們從開始到今天已有二十年的歷史，誰都沒有想到我們居然玩了這麼久，期間不單單是大家多多少少得到操作股票的知識心得，賺些小錢，我們這群菜鳥媽媽間也建起的濃厚友情。每月聚會歡笑滿堂樂融融，更是最珍貴令大家驕傲的收穫。