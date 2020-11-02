「老婆大人，今晚有什麼好吃的？」下午四點還沒到，丈夫半開玩笑地問。

自從幾個月前開始栽種微綠苗(Microgreens)，每個星期採吃微綠苗變成一件兩人都關心的大事。我回答:「你又去偷看地下室那盒微綠苗了？看來今晚非做微綠苗沙拉給你吃不可了。」

說起微綠苗的發展史，竟已有四十年之久。根據維基百科的資料，微綠苗在一九八○年代首先在舊金山一些餐廳的菜單上出現。在南加州 ，最初栽培的只有少數品種，例如芝麻菜、羅勒、甜菜、羽衣甘藍、香菜等。可惜我後知後覺，到今年新冠肺炎疫情嚴重的情況下，才知道有這好東西。

我是在南台灣 鄉下長大的「草地人」，到了美國 買了一個有庭院的房子後第一件事就是在後院開墾了菜園。 「種什麼好呢？」問了幾位朋友，都說要種些可以快收成，又能連續不斷採摘的菜﹔因為住在中西部，冬日嚴寒，每年真正可以種菜的時期不到五個月。

「好吧，那就種芥藍及A菜吧。」在家自己栽種，當然是不能使用殺蟲劑的有機種植。第一次收割芥藍菜，心裡特別高興，炒了一大盤。那時兒子還在家，年輕人眼尖，一坐上餐桌，還沒下筷就說：「媽，為什麼那盤菜裡有蟲？」

我正想說：「哪有？」戴上眼鏡一看，哇，不得了，菜裡好多各式小蟲，竟然洗菜洗了三遍都沒洗掉，只好整盤拿去倒掉。

那次之後，菜園荒廢了一陣，後來只能種些韭菜及蔥等蟲子不喜歡的菜，但心中念念不忘想種些其他菜。也因此今年發現了微綠苗，著實興奮，因為它解決了以前種菜的兩大問題：季節短及蟲子多。更何況微綠苗含有極高的營養價值，大多數品種富含微量元素像鉀、鐵、鋅、鎂和銅等，又是抗氧化劑的重要來源。據一些研究發現，它們的營養成分集中，因此比成熟蔬菜含有更高的維生素，礦物質和抗氧化劑。 既然好處這麼多，那就種看看吧。

照慣例，先上網看一下別人怎麼做，其中不乏是請你花數百美元買全套栽種設備。經過一些研究，終於找到個簡單又經濟的方法。我用了丈夫很久沒用的燈罩，買了個一千六百流明(lumens)燈泡，用了兩個廢棄的塑料盆，內盆請丈夫鑽了六個小洞好滲水，接著擺滿了土。

稱為「彩虹混合」的種子是從亞馬遜買的。先將適量種子在水中泡一晚，隔天勻稱地加入土中，加水保持土壤溼潤，每天照光十個小時，一星期左右就收成了。我又用橄欖油、蜜糖水、檸檬汁加上剁碎的蒜自製沙拉醬，是昨天晚餐配著牛小排吃的。除了當沙拉吃，我們也清炒或加入火鍋中，為我們的飲食增添不少樂趣。

據網上資料，有上百種植物可以用來栽微綠苗。由開始的一盆，現在擴到六盆。除了混合種子，也嘗試了雪豆苗、葵花子苗、南瓜子苗。不同的種子，每盆所撒的數量不一樣，得參照網上資料計算密度，而且成長的速度也有別。各種菜味道也不盡相同，但都一樣好吃又營養，完全有機無毒無添加物。盼望此文能鼓勵更多人加入種吃微綠苗的行列！