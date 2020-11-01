傍晚遛狗，見街口那戶人家的菊花開了，黃菊、紅菊、白菊，還有桃紅和淺紫等，五彩繽紛，鮮艷奪目。

菊花共有十叢，有的直徑近一米。六叢黃色的種在前院，其它四叢種在東西側院，將房子半包圍。院牆是紅磚砌的，很矮，挨近院牆的菊花已越牆而出，觸手可及。白色的房舍，紅色的院牆，金燦燦的菊花以及間中的幾株玫瑰，就像幅優美的圖畫在我面前鋪展。「秋叢繞舍似陶家，遍繞籬邊日漸斜」，我羨慕不已。

菊花是去年種下的，比我種的還遲一周。戶主前年才遷入，是中東人，去年夏天整修庭院，原有的樹木全部清除，種上幾株玫瑰，入秋後才種下這些菊花，和我種的品種一樣，都是多年生的千頭菊。

我喜歡菊，種菊也種了五、六年，年年買，年年種。但是院落秋深，沒有菊花自繞籬。

六年前，我在新居院子種下的第一種花草就是雛菊。雛菊幼苗是老鄉贈的，共五棵，種下後全部成活。十月初開花，開到十二月底。花色有三種，白色、淺紫和橙黃。最令我驚訝的是小小雛菊，風颳不掉，雪壓不倒，霜也打不敗。看著凌霜傲雪的菊花，我悄悄做起了年年等著花開的美夢。

但近三個月的花期過後，雛菊竟然沒長出新苗。春夏也過了，見到的依然是乾枯的樹頭。買種子播種顯然來不及，我決定買菊苗再種。跑了幾個地方，卻都買不到。後來我買了千頭菊，三大盆原盆種下。花很快就開得轟轟烈烈，五彩斑斕。黃色的霸氣，紅色的俏麗，粉色的嫵媚。三叢菊花聚攏在院子，花團錦簇，姹紫嫣紅。

嬌美的千頭菊同樣不懼風霜，不畏嚴寒。有次被冰雪覆蓋兩天，居然不死，花朵也無恙。我搬開蓋在花上的冰雪，看到花兒完好無損，感覺年年看花開的好夢近了。

來年立春不久，千頭菊光禿禿的樹頭周圍，果然有嫩芽破土而出，毛茸茸的，有指甲那麼長。我又喜又憂，費城 的春天嚴寒，春雪常常不期而至。但兩場小雪過後，嫩芽綠葉沒凍死，好像還長高了不少。看著那一抹新綠，我驚喜不已，彷彿看到秋天菊花的金黃與嫣紅。

可是一夜間，菊的嫩芽綠葉忽然就消失了，無影無蹤，周圍只有一道道蝸牛爬行留下的痕跡。三春過盡，千頭菊再沒新苗長出，第二、第三年再種，結果如出一轍。第四年異地種在側院，卻是連根綠毛也沒見。

年年種菊，都只生長一次，我真的無語。我不是沒探究過原因，也依照栽種要求澆水施肥，對付蝸牛也下了不少藥，但就是種不出想要的效果。

我沒想過放棄，好像還種上癮。不過我不再癡迷千頭菊或雛菊。三月，我撒種子種下百日菊，雖然只有幾棵生存，但枝繁葉茂，如今正次第綻放。八月初，我又買回黃菊花，如今花樹又長出新枝，又有了花蕾，正含苞欲放。初夏種下的萬壽菊，金色的花朵依然挺立枝頭。

種了幾年菊花，我再次領悟了聖經這句話，「當上帝關上了這扇門，一定會為你打開另一扇窗」。秋風又起，花開可期，「待到重陽日，還來就菊花」。