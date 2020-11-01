屈指一算，我們家的這把芭蕉葉扇已經使用了近三十年，雖然它看似有些土，但作用很大，讓我一直愛不釋手。

我的老家安慶坐落於號稱長江火城之一的武漢與南京之間。每年夏季，這裡的氣候十分悶熱，讓人喘不過氣來，大家只能靠空調和電風扇來消暑降溫。然而，我的老伴因為身體緣故，害怕冷風侵擾，所以我們只能去農貿市場買了一把芭蕉扇來乘涼。這是九○年代初期的事情，這把扇子不僅扇風納涼，還能撲打蒼蠅蚊子，老伴使用得稱心如意。

二○一○年，我從國內退休 ，與老伴一起遷往美國 女兒家。臨行前，我不忍心丟下這把芭蕉扇，便將它隨手放進行李箱裡。來到美國後，儘管女兒家用的是中央空調，可老伴仍然不能適應這股冷氣，家人只好把臥室上方的通風口，用紙糊起來，我的老伴則繼續搖起她的這把扇子。

過了一些日子，她覺得扇子風還是有點大，就用硬紙板來代替扇子。然而，加州 炎熱的夏季，我這個身體發福的人實在招架不住。為了驅散身上的汗水，我讓女兒在去年夏季買來一台電風扇放在床邊，供自己隨時使用。可沒想到去年八月下旬我回老家安慶的第三天，突然發現自己的左胳膊抬不起來，我趕緊跑到醫院檢查，醫生說這是電風扇吹多了帶來的後果，無奈我只能住院接受治療，在醫院待了一個多禮拜。

一朝被蛇咬，十年怕草繩，我吸取了去年的教訓，今年儘管加州天氣依然炎熱，氣溫有時高達一百多度，可是我再也不敢用電風扇了，只是繼續使用這把陳年的芭蕉葉扇。這種原始的納涼方式不僅簡單方便，還環保節電呢！實在是生活好幫手。