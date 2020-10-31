圖╱邱傑

雙十國慶一到，我們家的萬聖節 年度擺飾又要上場了！去年大女兒弄了個鬼偶回來，畢生雖從未見過鬼，卻被那個人造之鬼嚇得不敢正眼看一下，立刻將之收進紙箱封印。年紀日長，怪的是竟然膽量日小，早些年還會搞些鬼裡鬼氣的裝飾來過這個節，現在只喜歡稻草人，裂著大嘴的南瓜燈已是極限。

我從加拿大 帶回台灣 許多萬聖節飾品，最喜歡的是其中幾個稻草人，它們個子都只有二十公分以下，我們細心收藏，偶爾選一個兩個出來，也湊和著當做在台灣過這個節的擺飾。聽說即使是同一種稻草人，個個表情也都不同，今年我選出兩個陪我過萬聖節，小小巧巧，逗趣可愛，畢竟也聊勝於無。

先前逛台灣的好市多(Costco)，看到一個典型的洋人之鬼站在那兒吆喝，催促誰人將它買回家，我不知在台灣有誰家會喜歡把這個身高比常人還要高的大鬼帶回家，擔心的是如果真有人帶他回家，即使沒有嚇到家人，或許也要嚇壞左鄰右舍和過路人了。

我被萬聖節之鬼嚇到，至少已是十幾二十年前的往事了。

那晚，決定先在家完成一切布置，也備好足夠糖果之後把燈關了，且先逛逛鄰近社區，欣賞一下各家鬼樣子，結果才逛到第五、六條街就被嚇得打了退堂鼓。

那條街以橡樹為街樹，白天逛時橡樹葉子變色一半，一整條街的樹葉都是五顏六色非常漂亮。晚上街燈下也有不同的美感，只因是萬聖節，賞鬼不賞樹，當然興致高昂，集中精神去看鬼。

街燈矇矓，人影幢幢，許多家戶刻意熄了門前燈、客廳燈，街頭更顯幽微神秘。偏巧這街民眾的鬼裝扮特別驚悚，一個比一個嚇人，走著走著，簡直難辨真鬼假鬼，這一想寒毛都豎起來。

壯著膽和家人繼續朝前走，這種奇怪的想像更加強烈：倘若有真鬼混在人群之中，也不會被發現吧？誰知此時迎面正走來的三個人、五個人，其中有幾個是真鬼呀？

俗話說，鬼嚇人不可怕，人嚇人才可怕。而最嚇人莫過自己嚇自己！心中越是胡思亂想，就越是發毛不已，再走幾步，突然感到腳下一陣涼冷，一顆心也揪結起來，頓時感到腳下無力，呼吸窘迫。我從不曾見過鬼，或許真正見鬼也不過就這樣的反應吧。

我不舒服，不想再走下去，想回家。我告訴同行的家人，他們沒怪我掃興，於是一起打道回府。

家裡開始迎來一批接一批小小訪客，家人和他們開心分享各種巧克力和餅乾，對於萬聖節我們一向準備的都是價格稍高些的糖果，所謂一分錢一分貨，貴一點就是好吃多了。而我則靜靜坐在一角，心中默念佛號為自己收驚，慢慢恢復了精神。從那之後我不再出門逛萬聖節了。