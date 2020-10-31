萬聖節 是來美國 後才知道的節日，只是我在留學生涯歲月中無暇參與，一直到自己女兒兩歲半入幼童班時，我才開始加入每年慶祝萬聖節行列。

當時我們第一次學用稻草人、燭光南瓜燈裝飾門外，買好糖果，當晚帶女兒出門要糖果，先生則留守家裡派糖給上門來的孩子。

女兒後來的萬聖節都很有主見要扮演什麼，做媽媽的便盡心盡力，無論是用買的，或請人縫製的服裝，都務必實現她的心願，直到她上中學，老媽的責任才告一段落。

兒子比姊姊小八歲，他比較幸運，因在小城裡出生，從幼稚園開始便與一群同學一起長大，親如手足，享受最多彩多姿的童年。我們這群媽媽更是以他們的快樂成長為人生目的，課餘時間活動繁多，披薩店、麥當勞、公園、節日慶祝及生日派對、露營、海灘、滑雪 ……，媽媽們無不全力以赴，這群孩子有一個最快樂幸福的童年。

有一年萬聖節，輪到我家當作基地慶祝，有些媽媽們幫忙準備晚餐，飯後要出門討糖的可跟兩位媽媽去，喜歡留在家幫忙的也可以。兒子和四位同學早早出門，以便趕回家應門，製造恐怖氣氛嚇人。

那年，我們的家在小山坡上，客廳前面是八個大玻璃窗。我從醫務所借了一個骷髏人，讓他面向窗外站立，紮條頭巾，再用黑色單眼罩貼眼，手上拿一把刀，在眼眶中放上時閃時滅的小燈泡，然後把家中最大的音響搬下來，播放恐怖的音樂帶，屆時開左右門的、放音樂的，大家一起分工合作。

我們的計畫是屋裡的燈都關掉，聽到有人來敲門時，暗叫一二三，剎那間音樂大響，大門大開，大家齊聲怪叫狂笑，高呼吶喊。一切就緒後，媽媽們坐在黑暗的另一角閒聊觀賞，孩子們都興奮地等待有人來。很快地，有腳步聲漸漸走近，他們靜悄悄緊張地等著第一群敲門人。

果然，在他們合作之下，把來的人嚇得哇哇大叫，有些掉頭就跑，還有一些被嚇哭了，也有很喜歡被嚇的。幸好沒有年紀太小的小朋友，否則真會被嚇壞。

他們開心地樂此不疲，一直到九點才肯把門外的南瓜燈燭光吹滅，停止營業，媽媽們雖然忙得不得了，但也覺得很值得，因為聽到他們興高采烈的評論，一致認為這是一個最好的萬聖節！