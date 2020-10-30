圖╱雨絲

兩個孫女小的時候，我們還住在小城，每年萬聖節 ，媳婦就把她們打扮得漂漂亮亮，讓她們在鄰近幾條街去討糖果餅乾等禮物。美國 人叫「Trick or Treat」，是「不給糖就搗蛋」的意思。

那時小城民風純樸，總能放心的讓十一歲的姊姊帶著六歲的妹妹挨家挨戶討禮物，最後兩個人鼓鼓囊囊的兩袋大包包提回家。後來有一次糖果裡藏一個小刀片，割傷了小朋友的舌頭，那以後知道人心不古，「Trick or Treat」就限定在附近認識的人家走動了。

全家搬來達拉斯以後，兩個孫女都長大了，早過了萬聖節討糖果餅乾的年齡。只有觀看每年萬聖節鄰居家前院的布置擺設讓自己開心。那真如五花八門的萬花筒，新奇鬼怪各出奇招，看得我眼花撩亂。

十月剛開始沒幾天，有人已經在樹梢布滿白色紗布的小精靈隨風飄揚，在藍天白雲下別有一番風情。還有坐著馬車穿著燕尾服的骷髏骨架、盪著鞦韆架全身裸露的黃色骷髏骨、全身埋葬地下只露出滿是鮮血的頭顱和血掌；也有一個純白骷髏骨坐在椅子上高舉右手跟人打招呼。

最豐富的一家裝飾，是大門左邊兩個站立披頭散髮的白色女鬼，後面一個戴墨鏡嘴角流血的灰衣男鬼，右邊樹枝吊著青面獠牙外面罩著紫袍，內裡是掩蓋腳跟的紅色長衣裙；草坪上骷髏頭、骷髏身、一個大墓碑再放一個大棺材。白天還好，晚上走過真以為通過可怕的陰間地府了。

很多人家門前或草坪都要放上幾個大大小小的南瓜，有的南瓜是經過精心雕刻出眼睛鼻子嘴巴的藝術作品，裡面還點上燈泡，發出溫暖的亮光。最有創意一家，把整面房屋的牆壁，用幻燈片輪流放映出各種萬聖節的鬼怪圖像在牆上行走。不過這道風景要到晚上八九點以後才能看到。

剛搬來頭幾年，我們都準備豐盛的糖果，等待打扮得奇奇怪怪的孩子們來Trick or Treat。我喜歡看小女孩的裝扮，衣服樣式別緻，蓬蓬裙、黑上衣，臉上畫著妝，頭上戴著尖尖的巫婆帽，騎一根竹掃帚就能飛上青天了。

後來我們年紀大了，不太有精神應付這種活動。女兒告訴我們，把門燈關上，窗簾拉上孩子們就不會來了。不過我會把窗簾拉開一條小縫，觀看孩子們的各式各樣打扮模樣，也是一種靜態的享受。

萬聖節的各種花招裝飾，故意營造出的恐怖氣氛，都是為了博得孩子們的刺激興奮與歡樂。難怪孩子們早早就盼望著一年一度萬聖節的來臨。