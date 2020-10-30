不一樣的萬聖節
我家老二初中暑假來到美國，雖然覺得新奇，但沒有孩童般的雀躍，加上父母早出晚歸，每年的萬聖節只能拿著環保袋和八年級的同學吆喝著挨家挨戶要糖去，更別提裝神弄鬼的精心打扮了。我想在他的記憶篇章裡，萬聖節必然乏善可陳。
第二代終究沒第一代移民的艱辛，等到老二有了自己的孩子杰克，恨不得把整個世界新奇好玩的事物都塞給孩子。杰克一歲多的時候迷上各種造型的玩具車，老二每個周末都帶他去看垃圾車、消防車……，想方設法和消防隊員合影，去搭火車坐叮噹車，能坐的車全都坐上了。
杰克能自行走路的第一個萬聖節，一部錄像傳過來，只見杰克肩膀掛著純手工製作的消防車，頭戴消防帽趴趴走，我心疼小孩背著累著，嘟囔著沒說出口。消防車有四個能滾動的紙板輪，車身側邊掛著梯子，車頭亮著兩盞燈，是老二拿回收硬紙板，用美工刀、熱熔膠一片片接出來的，這裡頭裝了滿滿的愛，我不能掃了他的興致。
杰克兩歲半的萬聖節裝扮還是手工製作的紙板車，這次是一部仿社區原型維妙維肖的縮小版垃圾車，兼具環保含資源再利用的概念。有一陣子，三歲半的杰克喜歡穿迷彩背心、戴迷彩帽盔，那一年的萬聖節，老二精心做了一輛附加砲管的坦克車，紙板的鋼圈和履帶幾可亂真，只差沒能在地上跑。
第四個萬聖節，杰克肩上吊掛著一架橘色的紙板飛機，穿戴迷彩背心和帽盔，後座還陪伴著一隻心愛的布偶，去參加了一個萬聖節創意賽，第二名的佳績著實讓父子倆高興了好一陣子。
老二對頭獎有所期待，去年十月初甚至帶著硬紙卡回來度假，我看他細心量著孩子的尺寸，一片片裁剪黏貼宛如設計師，因為尚未拼裝實在瞧不出端倪。萬聖節的前一個周日，老二傳來得頭獎的錄像，只見杰克一身日本動漫黑武士打扮，右拿刀，左持盾，後繫紅披風，昂然穿梭人群中，一路吸住大夥眼球；最令我瞠目的是，頭盔上有若恐龍背脊的創意工法，紙板面具居然能掀起，這得花費多少心思啊！怎麼，他的才藝我這老媽當年竟沒看出來。
老二費盡心思，希望每年都能帶給孩子不一樣的萬聖節，我對今年的節日亦有所所期待，但疫情之下最安全的對策是：盡量利用視訊，糖果用塑膠袋裝好、擺放門口。
在這樣的限制之下，不知道老二還有什麼招數可使？不過就算什麼都不做，今年的萬聖節還真是非常不一樣。
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