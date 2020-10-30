我家老二初中暑假來到美國 ，雖然覺得新奇，但沒有孩童般的雀躍，加上父母早出晚歸，每年的萬聖節 只能拿著環保袋和八年級的同學吆喝著挨家挨戶要糖去，更別提裝神弄鬼的精心打扮了。我想在他的記憶篇章裡，萬聖節必然乏善可陳。

第二代終究沒第一代移民的艱辛，等到老二有了自己的孩子杰克，恨不得把整個世界新奇好玩的事物都塞給孩子。杰克一歲多的時候迷上各種造型的玩具車，老二每個周末都帶他去看垃圾車、消防車……，想方設法和消防隊員合影，去搭火車坐叮噹車，能坐的車全都坐上了。

杰克能自行走路的第一個萬聖節，一部錄像傳過來，只見杰克肩膀掛著純手工製作的消防車，頭戴消防帽趴趴走，我心疼小孩背著累著，嘟囔著沒說出口。消防車有四個能滾動的紙板輪，車身側邊掛著梯子，車頭亮著兩盞燈，是老二拿回收硬紙板，用美工刀、熱熔膠一片片接出來的，這裡頭裝了滿滿的愛，我不能掃了他的興致。

杰克兩歲半的萬聖節裝扮還是手工製作的紙板車，這次是一部仿社區原型維妙維肖的縮小版垃圾車，兼具環保含資源再利用的概念。有一陣子，三歲半的杰克喜歡穿迷彩背心、戴迷彩帽盔，那一年的萬聖節，老二精心做了一輛附加砲管的坦克車，紙板的鋼圈和履帶幾可亂真，只差沒能在地上跑。

第四個萬聖節，杰克肩上吊掛著一架橘色的紙板飛機，穿戴迷彩背心和帽盔，後座還陪伴著一隻心愛的布偶，去參加了一個萬聖節創意賽，第二名的佳績著實讓父子倆高興了好一陣子。

老二對頭獎有所期待，去年十月初甚至帶著硬紙卡回來度假，我看他細心量著孩子的尺寸，一片片裁剪黏貼宛如設計師，因為尚未拼裝實在瞧不出端倪。萬聖節的前一個周日，老二傳來得頭獎的錄像，只見杰克一身日本動漫黑武士打扮，右拿刀，左持盾，後繫紅披風，昂然穿梭人群中，一路吸住大夥眼球；最令我瞠目的是，頭盔上有若恐龍背脊的創意工法，紙板面具居然能掀起，這得花費多少心思啊！怎麼，他的才藝我這老媽當年竟沒看出來。

老二費盡心思，希望每年都能帶給孩子不一樣的萬聖節，我對今年的節日亦有所所期待，但疫情 之下最安全的對策是：盡量利用視訊，糖果用塑膠袋裝好、擺放門口。

在這樣的限制之下，不知道老二還有什麼招數可使？不過就算什麼都不做，今年的萬聖節還真是非常不一樣。