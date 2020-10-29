大南瓜是雕刻好材料，作者女兒小時候雕刻的南瓜燈。圖╱萬羚

萬聖節 前夕，我將南瓜擺在家中每個角落，或放在庭院中，妝點一下過節的氣氛。雕刻南瓜、烤南瓜變成每年十月的一種儀式，莊嚴又有趣。

剛到美國 那年十月，我們的招待家庭理查一家人，帶我們到印第安那州普度大學附近參加獵人節慶典。回程，我們刻意繞到一個農莊買南瓜。整片山坡地全種南瓜，那是我第一次見識到美國南瓜，耀眼又招搖，霸占整座山，把大地染成金黃。理查家買了好多南瓜，大、中、小，加上各種奇形怪狀的都有，我心中納悶，那麼多南瓜，將怎麼個吃法？

我們在美國的第一個萬聖節就是在理查家過的。那天令我印象最深刻的，是他們家擺放在庭院及屋內每個角落的南瓜燈，閃閃爍爍，簡直像一座南瓜城。每顆南瓜都雕得那麼精美、迷人，我們都好喜歡，希望也能刻一個。理查夫人說：「刻南瓜燈嘛！一點都不難。」當場教我們刻，那晚女兒捧著自己刻的南瓜回家，興奮得久久不能成眠。

從此，女兒成為南瓜雕刻高手，每年都有令人驚豔的作品，她將南瓜鏤空雕成一隻貓型，也曾經在南瓜上雕刻中國山水，得到中文學校南瓜雕刻比賽冠軍。南瓜考驗她的創作能力，她將小南瓜去籽挖空、曬乾，變成南瓜球，放入蠟燭，就成了小燭台；中南瓜，她為它們畫上彩裝，並精心打扮，擺在書架上，南瓜味混雜著書香，很誘人呢！美麗的南瓜也讓我對這個季節產生種種冥想。

大南瓜是雕刻的好材料，小南瓜則是美味的食材。美食的背後，多少蘊含著某種內涵，讓你咀嚼它的時候，有一種芬香縈繞身旁，當你品嚐它的時候，除了味蕾被觸動，你的心也跟著一起跳躍翻騰。我以這樣的心情烤南瓜，整顆南瓜放進烤箱，保留它的造型與色澤，出爐那一刻，一股特別的香味瀰漫屋內，端上餐桌，全家共享，南瓜的鬆軟與甘甜，印證傳統習俗的質樸與必要。

萬聖節在家門口擺個南瓜，表示歡迎小朋友來要糖。以前的人認為鬼怕紅色和光，如果要讓鬼遠離，必須穿上紅色的衣服，手上提著燈，南瓜燈是當燈籠用的，亦可辟邪。沿至今日，南瓜的金黃橙色，已成為萬聖節的代表顏色了。

理查是將軍，經常調動職務，接待我們那一年，他們全家剛從德國搬回美國，我們住在學校宿舍，有緣也很幸運成為理查家接待的對象。他們搬離芝加哥後，最初幾年，仍會從世界各地寄來問候卡片，有一年信件來自義大利 ，有一年從瑞士寄來。又是南瓜季節，十月的風，讓我憶起第一次刻南瓜燈的情景，也思念著理查一家人，不知他們現在在世界哪一個角落？