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迷你南瓜園

布巴

家裡有個小南瓜，是去年萬聖節的時候，女兒在南瓜園花一塊錢買的。

逛南瓜園（pumpkin patch）是我們家萬聖節時的傳統習慣。每年九、十月，南瓜一成熟，街角就搭起了南瓜園，蹦蹦床、稻草人、滿地的南瓜，都是孩子們的最愛。這時候邀上三五好友一起逛南瓜園，實在是應景又熱鬧。每次我們都抱回來幾個大南瓜，用事先打印好的圖案，在南瓜上刻出來，放在門口，就是最好的萬聖節裝飾。到了萬聖節這天，在南瓜裡面擺上蠟燭，做指路的小燈籠，給要糖的人指路。

刻好的南瓜很容易就壞了，而這個小南瓜因為太小，不好刻，因此一直擺在女兒床頭至今。一年過去了，南瓜已經有點軟，女兒想要丟掉，我說要不我們把種子掏出來種南瓜吧！這樣，萬聖節我們就有自己的南瓜園了，女兒欣然同意。

於是我們一起把南瓜切開，把南瓜籽掏了出來埋在菜地裡。我不是綠手指，種東西經常有始無終，因此沒有抱很大的期望。南瓜種子就種在菜地邊緣，給菜園澆水的時候就順便澆南瓜。過了幾天，南瓜籽長成綠油油的一叢小嫩苗，很是吸引人。

我們小心翼翼地把它們分棵移栽，澆水施肥一點也不敢耽擱。慢慢地它長大了，葉子越來越多，越來越大。剛開始開花的時候，有時候一開幾朵都是雄花，有時候又都是雌花，因此結了好些個小南瓜也沒成果。好不容易雌花雄花一起開花，生怕蜜蜂授粉不給力，自己趕緊用小毛刷子給花授了粉。授了粉後南瓜很快就長大了，表皮越來越緊實，顏色也由淺黃變成正黃，最後變成橙黃。

鄰居家有一對雙胞胎，才三四歲，沒事兒就走過來南瓜地裡看南瓜。有時她們也拎個小桶幫忙澆水，比我還勤快。有一次看見我給花授粉，也跟樣學樣地用小手指在花中戳來戳去幫忙，讓人哭笑不得。我感謝她們的辛勤勞動，邀請她們等南瓜都熟了，一起來逛南瓜園。

轉眼十月已到，南瓜已經到了收穫的季節，葉子逐漸開始枯黃。我把家裡的蹦蹦氣床拿出來充上氣，插好稻草人，做了一個微縮版的南瓜園，邀了鄰居們一起來採摘南瓜，慶祝豐收。這次的南瓜雖然沒有種很多棵，可是每棵都結了不少果，居然收獲了幾十個小南瓜。大家一起採摘，家家戶戶門口都放著我們種的南瓜，讓這個居家的萬聖節更有意義了。

這次種南瓜有了心得，明年可以考慮增加玉米、西瓜、豆子等，這樣南瓜採摘的時候還可以摘玉米，捉迷藏，會有更多樂趣。生活就是這樣，儘管充滿艱難，但只要我們積極向上，樂觀面對，也一樣能苦中作樂，把生活過得有滋有味。

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