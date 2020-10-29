從白色廚房的窗戶望出去，樹梢的綠葉已被秋風染紅，成片黃紅交錯的星狀落葉鋪滿人行道，街景活脫脫是一幅水彩色鉛筆畫，淺淺淡淡，水融裡透出一股硬質感。我神遊於這方秋景，邊將砧板上的洋蔥切絲，再把南瓜連皮切大塊，一同送入烤箱，爐火的溫度把它們的心烤得熱暖軟適。不一會兒，洋蔥的香氣撲鼻，我取出柔軟的南瓜肉置入高湯內，與洋蔥、大蒜徐徐烹煮，最後倒入鮮奶油，再以鹽和胡椒調味，完成這道秋季湯品。

當熱騰騰的南瓜湯安置桌面，襯著法蘭絨格子桌布，我用鏡頭留住這色香味具全的味蕾記憶。幾乎同一時間，褪下萬聖節 變裝的孩子們圍攏在餐桌邊，湯匙先試探性地順沿碗邊，輕舀半勺湯，淺嘗味道，些許太燙，他們淘氣地伸出舌頭，晾一晾，再安心地大快朵頤。

孩子邊品嘗濃湯，邊分享午後在南瓜田歡度的萬聖節。這樣神秘又充滿童趣的日子，他們扮成毛毛蟲與小天使 ，在南瓜田裡或跑或跳，或坐或臥，恣意徜徉，浪漫幻想。

「啊！這顆南瓜長得很像巫婆頭」、「看！這顆南瓜好圓，可以做成南瓜燈籠」、「哇！這顆南瓜比我還大，仙杜瑞拉的南瓜馬車可能就是它變的！」他們此起彼落地發表高見，交換觀察南瓜的心得，最後選定幾顆屬意的南瓜帶回家做為戰利品，犒賞本日遠足的辛勞。

他們轉向父親，絮絮叨叨地聊起南瓜田的萬聖節擺設，有詭異的稻草人、陰森的巫婆、恐怖的殺人魔，尚有農場的小羊與小狗等可愛動物。從孩子有記憶以來，萬聖節與南瓜湯是形影不離的組合。

街頭巷尾門前的南瓜燈裝飾為萬聖節揭開序幕，變裝後返入家門，一家人團聚餐桌，共享南瓜湯，為萬聖節畫下幸福的句點。

我舀起一勺金黃濃稠的南瓜湯，湊近鼻子嗅聞它，感受熱氣襲上臉頰的餘溫，孩子促狹地說：「不用聞，就知道很好吃了。」我緩緩攪動黃澄澄的液體，看孩子拿長棍麵包（baguette）沾沾濃湯，送入嘴裡，大口咀嚼，無上滿足的味覺享受啊！涼風從簾後竄入，圈繞桌邊的我們，在秋日餘光裡，我們的南瓜湯是萬聖節的同義詞，也是快樂童年的代名詞。