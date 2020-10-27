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雜活工從小訓練起

謐立
圖╱謐立
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美國最貴的就是人工，浴室水龍頭漏水、廚房廢物處理機不絞、冷暖氣控制計壞掉、窗戶關不緊、浴缸邊緣發霉等等，每一樣看起來都是小事一樁，打電話找人來檢查，跑一趟就是上百元，檢查出毛病後給你估價，若讓他修，跑路費包括在內，不讓他修，還是得付跑路費。

剛來美國的老中，最羨慕的就是老美的巧手，周末假日總看到他們不是在車庫修車，就是在房子外面敲敲打打，房子內部的油漆和修理更是樣樣自己來。

我以前都想，大概是這些老美的祖先當初移民來美洲新大陸，一切得自給自足，所以什麼都自己做，下一代有父親作模範，自然有樣學樣，一代傳一代地造就成雙手萬能。我們老中爸爸在東方國家習慣了東西壞掉，就找家裡附近的水電行來修，像我返台，馬桶水箱裡面的繩子壞掉，找人來修才幾百元台幣，哪需要自己動手？所以我想我們的下一代大概也沒辦法像老美那麼厲害，凡事自己動手了。

最近老二家的廚房水槽水龍頭會漏，老二沒有雙手萬能的爸爸，我本來想他一定會找人來修。前天問他找人了沒？他說他早就去買新的水龍頭，自己換了個新的，又修了水槽下端，一切都搞定無恙啦！這倒是出乎我意料之外，真是讓我刮目相看。

前不久去幫忙看小孩，一進老二家門，孫子裘登拿了個小塑膠袋，裡面裝有大小不同的釘子、木頭、說明書等，問我能不能陪他完成「保險箱」？媳婦說是在家得寳（Home Depot）網上登記的給小孩的工程，每個月都會寄來不同的玩意，一般包括釘子、螺絲、鋸好的木片、貼紙等，可以自己動手作小籃球架、足球場等，訓練小孩從小敲敲打打，自己釘東西，自己動手完成小工程。

陪裘登做完這個保險箱對我還真是個挑戰。一向動口不動手的我，面對整排工具箱，雖然覺得很頭大，還是勉強研究怎麼用，免得在孫子前漏氣。

每次買需要組合的東西，一向都是家裡的男生代勞，為了陪孫子，我也是第一次認認真真的照著說明書，告訴裘登第一步、第二步、第三步……。

花了大半天，保險箱作完，裘登很開心，很有成就感，殊不知阿嬤我比他還更有成就感。這可是我生平第一次這麼認真的看說明書，這麼能幹的用工具箱呢！

「Handyman」劍橋詞典翻譯成「雜活工」， 要培養下一代成為能幹的雜活工，讓他們從小敲敲打打，自己學作小工程，不失為一個好辦法！

圖╱謐立
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