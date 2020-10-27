自三月初美國疫情 持續擴散後，許多公司開始實施隔離及居家上班的新政策，我上班的公司也不例外，原來的生活步調在一夜之間完全變質了。

居家抗疫自然是要求大家除非必要，盡量足不出戶。在這段期間，我逐漸意識到這不會是一兩個月的事，於是從剛開始時無可奈何的心態，轉變為接受這未知何時才能恢復正常生活的事實。面對著這新的正常，我想，既然有的是時間，何不利用無限的想像空間做點什麼？回想我這一生最想學的是畫畫，因為我的一兒一女自幼都擅長畫畫，我一直認為他們作畫的基因不是來自我的遺傳，常自嘆不如，羨慕他們能隨手作畫的本事。

終於找到了目標，六月間我決定提起筆來嘗試畫畫，想要給住在離我住處半小時車程、六歲的孫子班，用看圖畫來學習認識中文字。聽到我的這想法，兒子媳婦皆舉雙手贊成，也想要與班一起學習。但為了不讓他們及班感受到太大的壓力，我以一日一詞一畫為原則，中文字加上注音（兒子懂得注音）附帶英文，及畫一幅有關這個詞的圖來加深印象並引起班的興趣。

一旦開始了，便欲罷不能，雖然初步常畫得不好，仍孜孜不倦地畫，直到滿意為止，也因此對身邊的事物特別留意，以作為教學的題材。

四個月以來，每天以手機 傳送一詞一畫給兒子媳婦，未曾間斷，每日都收到他們對於我的圖畫的認同、幽默的評論或讚許。不久住在丹佛的女兒聽說了，不勝好奇，立即要求加入接受學習中文詞彙的團隊，連不懂中文的洋女婿都忍不住每天要看一看老岳母又出什麼點子，還不時傳來對媽媽的鼓勵及評論。

感謝兒女們對我的支持，更加深我對畫畫的信心，未料自己竟然能將潛在的本能，意外的在這時候得到無盡的發揮，心中真有種說不上來的喜悦！同時要感謝居家抗疫，讓我享受這趣味性十足的功課，此外還增進了身居三處家人的互動，實在是件一舉數得、利人利己的事。同事見狀，已要求我將存檔的教學資料與他分享，他也準備教導他的孫輩學習中文，這也是我始料未及的另一收穫。