前幾天群組傳來訊息，一向是網球高手的朋友夫婦，贏得社區「泡菜球」（Pickleball）比賽混合雙打的亞軍，他們還幽默地附上一句：「我們三個星期前，正式下海打泡菜球了。」三年前，我曾經向他們推銷過泡菜球，當時他們正熱中於網球，尚未有興趣「轉行」，如今果然一進球場就玩上癮，同時表現相當出色。

傳聞起始於一九六五年的泡菜球，綜合網球、羽毛球和乒乓球的運動方式，但不會像網球那般激烈、羽毛球那般輕盈和乒乓球那般快速。以一支比網球拍短但比乒乓球拍大的輕型球拍，和一個比網球略大而輕、有洞孔的塑膠圓球，就可以和同伴站在大約只有網球場一半的面積上，隔著球網你來我往；單打、雙打、男女混合雙打皆可行。

頭一回聽好友介紹泡茶球時，我還存疑，畢竟打過二十多年的網球，不禁納悶這球拍和球都挺輕的，能有多好玩？繼而一想，近年打網球已逐漸有些力不從心，為保護膝蓋和避免全場奔跑，我也該試試這相對緩和的運動，更何況據說這是最適合「長者」的球類活動，我就接受現實吧！

買好裝備，約朋友來共襄盛舉。朋友圈中，有身手矯捷的運動健將，也有剛入門、試水溫的好奇者。大夥兒各自在YouTube上學些皮毛和遊戲規則後，就到球場上來實地演練。沒想到只要握好輕巧的球拍，發個高飛球、回個過網球，三兩下就可以互玩起來，輕易上手而成就感十足。我們這群常以健走為主要戶外活動的朋友，無論有沒有運動細胞，終於可以在球場裡切磋球技，頭腦和手腳並用，全身大汗淋漓，正好排毒，特別舒暢。

自以為球技大有進步，聽說社區活動中心提供室內場地打泡菜球，我趕緊去登記加入。第一次和陌生球友交手，放眼望去，除了少數青壯人士，多半是和我同級的阿公阿嬤。我很有信心地站上球場，旁邊是初次見面的銀髮瘦高夥伴──比爾；比爾禮讓我先發球，分秒之間，對方快速擊回，我竟然揮拍落空！交戰時，我反應較慢，還靠比爾幫我反擊了好幾球。

賽畢鎩羽而歸，比爾面色嚴肅地對我說：「都是因為你犯錯太多，我們才輸球的。」我啞口無言，這才意識到社區中心的球友們可不是花拳繡腿。他們非常看重輸贏、嚴守球規，無論抽長球或觸短球，都全神貫注。臨回家時，比爾還諄諄教誨：「你要多多練習，盡量熟悉長短球的打法和時機。」

我痛定思痛，在場邊仔細觀察其他球友如何發球、反擊、短觸及與同伴前後左右的配合。球場上聚集各路英雄好漢：有從網球場退休 而技高一籌、有換過膝關節但活躍不停、有右腳局部麻痺還生龍活虎、有身形渾圓卻靈巧自如、更有以七十九歲高齡仍獲得雙打冠軍。泡菜球社團不愧是「球」才濟濟。四、五個月下來，我反覆練習、上課，認真琢磨打長短球的技巧。再次和比爾配合時，我們順利地得分贏球，他拍拍我的肩膀說：「你進步很多，我們再合夥打一場吧！」

藉著打泡菜球，我和朋友們寓「球」於樂，樂此不疲。前兩天約好打球，卻突然下了一場小雨，正大為沮喪時，好友拿出車廂內的掃帚，大家合力掃水。見場地已慢慢變乾，我們都迫不及待地開始練短球，彼此叮嚀著：「小心別滑倒。」看來誰也捨不得放棄任何可以打泡菜球的機會。

由於疫情 衝擊，室內球場已關閉半年多了。眼看著氣溫迅速下降，我衷心期望疫苗 能夠早日研發成功，才可回到球場和「球」林高手比畫比畫！