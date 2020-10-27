自從新型冠狀疫情在美國各地蔓延後，嚴重影響人民生活。對於退休 多年的我們夫妻倆，平日不常往外跑，影響並不大，只是每周五天上健身 房的游泳 活動，是我們在退休前說好的條件之一，吃過午餐稍做休息，過半小時去健身房做運動一小時，泡五分鐘一百度的熱水SPA，從頭到腳洗完。如今將這個活動整個砍掉實在很不習慣，真可惜！

久久不游泳很不習慣，腦筋動到鄰居的高級游泳池，從這個水池抬頭可見整個洛杉磯南部，遠方長堤市及太平洋的閃耀浪花皆在眼底，雖然池子比健身房尺寸要小很多，至少聊勝於無。七月份，白天太陽開始毒辣，氣溫上升至九十度，露天游泳應該沒有問題，退休後兩人皆不怕曬黑，但夜間溫度下降到六十度，游泳池的水也會降低，所以沒開口麻煩鄰居。

一直到八月中之後，夜間溫度上升到七十度以上，才與鄰居商量好每天下午一時，周一到周五借用半小時。鄰居滿口答應，我們相當感激，這樣子每天午餐後又有事情可做，僅須走路五分鐘就能回家洗澡，身心相當舒適，一天的運動量也足夠。

通常我們查看天氣預報，主要是看每天的最高溫度是多少，洛杉磯夏天每天最高溫與最低溫有時相差三十度，今年八月份有幾天最高一百零三，最低八十，水池的水溫在夜間不會降低太多，我們跳下水後，水溫很舒適。

下午二時，氣溫到達九十五度，太陽高掛天空，藍天白雲無風是個最佳的戶外運動時間，光腳走在水泥地上燙得我呱呱叫。當走近水池時，感覺一股寒意上升，雙手一探池水是有些冷但還能忍受。據說手能忍受的外界溫度，比身體皮膚還要低達十幾度。當我慢慢進入水池，全身雞皮疙瘩都冒出來，一直等到來回不停咬著牙齒游五分鐘之後，才能適應水溫。

九月份最後一周，夜間溫度降到六十五度，中午溫度雖然可以在鐵板上煎蛋，但游泳池的水不可能半天就曬暖，水溫太低不是我們兩位老人能承受的，很可能受涼感冒那真是得不償失。只得無奈通知鄰居，以後不會再來，謝謝這一個多月以來，讓我們使用他的游泳池。

老妻檢查全身皮膚後稱，這一個多月露天游泳，將全身曬黑呈深巧克力色。我的老皮膚皺紋比較多，脖子上深巧克力色中間有淺黃色的皺紋，只要一低頭，從後面看去，整個脖子就呈顯棕黑與淺黃色相間，一圈一圈顏色如西點麵包千層糕，加上曬得脫皮的背部，一大片乾癟的小水泡，滑稽又可愛。不過沒關係，冬天一到就會恢復原來的淡黃皮膚，希望疫情早日離去，我們才能恢復昔日正常的生活習慣。