今天早上又享受了兩場痛快廝殺的網球雙打。贏的時候叫做過癮，輸的時候，我們說是達到了打網球的最高境界，那就是讓對手享受過癮的滋味！

疫情 以前，我和先生每次去打網球都帶著一大鍋綠豆薏仁湯加小粉圓，要供應二十人份的量，再帶了一些碎冰，還帶一些自家烤的花生給大家享用。綠豆湯成了大家每星期除了打網球以外最盼望的東西，在打得體力怠盡時喝上一杯透沁涼的冰綠豆薏仁湯，體力馬上恢復又可以再打上一場。

我們網球場上這一群好朋友，是當年大家送小孩到中文學校學中文時認識的，我們大人幾乎全部進入中文學校做義工，參與學校各階層的任務。除了每星期六的中文學校，一起打網球一起玩。到現在小孩子都30幾歲了，大人們變成一輩子的好朋友。

現在這個網球團體的成員已經成長到有中、有西，有男、有女，最高出席人數有二十人以上。大家不用相約，從早上六點半就有人開始去打，我們稱他們為第一梯次。我和先生是打第二梯次，九點半到，還有第三梯次十點半，可以打到十二點半。

大家出國旅遊或是返回台灣 ，都會帶一些好吃的點心到球場跟大家分享，最受歡迎的台灣零嘴是大紅豆，因為到現在都還沒有看到超級市場有賣。

返台買大紅豆還有特別的技巧，第一，只有在傳統市場才買得到，還要先研究好賣家到市場擺攤的時間；第二，不能太早買，因為大紅豆不是真空包裝，太早買了會發霉，所以只能在快要回美才去買；第三，買到後最好一回家就進凍櫃保持新鮮，才可以慢慢享用。

每年兩次大家會選一個餐廳聚餐。平常打球時大家互相講不到三句話，因為打球的時候，大家都戴帽子加上太陽眼鏡。有幾次朋友在餐廳都認不出彼此，最好笑的是，有一次一位球友說好了會參加聚餐，但是當天卻沒見到人。下次見面時大家問他怎麼沒有來，他一本正經的說，他在餐廳裡轉了兩圈都沒有看到一個認識的人，我們大笑說，我們當時都在那裡啊！

疫情以來，我們為了大家的健康停止提供綠豆湯，也不再帶任何零嘴，大家戴著口罩打球，盡量避免互相接觸，打完後就以敲打球拍感謝對方，取代以往的握手致意。盼望早日能夠回到從前那種能夠在廝殺之餘，吃吃花生、喝喝綠豆湯，聊聊天的愜意生活。