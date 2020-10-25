外子過世後，親友關心我何去何從，要不要搬到公寓？三十三年前，我們為了一雙兒女，買下這棟坐落在頗負盛名的初中對面的房子，如今兒女早就畢業數年，沒想到外孫女這學期要在此就讀資優班 ，我怎能落跑呢？何況疫情 的威脅仍在，一動不如一靜。

前不久家園版有篇「前人種樹，後人遭殃」，作者的結論是遷地為良。我去年剛換的房屋保險 公司，今年收費調漲，扣其所以？說是他們派人來看過，發現我屋後有兩棵大樹，其實十多年前，我們曾請人修剪過，只是現在又長得高聳挺拔，如果攔腰折斷，我的臥室剛好首當其衝。更何況大樹根無深不入，以前就聽說，朋友家馬桶不通竟是樹根惹的禍；我每次給番薯苗鬆土時，的確常挖到粗根，既然決定至少再住三年，後院的兩棵大樹，勢在必砍。

七月初就洽請兩家砍樹公司來估價，卻因疫情關係，聽說工人難請，遲遲沒有動靜。七月中一場只不過招搖了幾個鐘頭的風雨，附近路樹紛遭折斷，害得主幹道的公車必須繞道，穿梭行駛在住宅前的小街，看到路旁滿目瘡夷，不禁膽顫心驚，聞風色變，深怕下一次就輪到我遭殃。

因此砍樹公司生意應接不暇，好不容易才敲定上星期來，只見獨挑大梁的師傅身上綁好防跌的繩索，身手矯健的一躍而上，站穩粗壯的分枝，就開始由上而下鋸斷樹枝，再由三個助手把落地的樹枝用電鋸支解，堆到車道，停在車道的拖載貨車，啟動馬達，使拖載的貨櫃傾斜朝下著地，助手就可把這些支離破碎的枝葉往傾斜的貨櫃上堆，轟隆轟隆的馬達操作下，整整塞滿兩個貨櫃。

雖然工程在後院進行，但樹枝應聲落地時，必須避開樹下與比五線譜還多的各式電線，只聽工人大呼小叫喚起彼此注意，我在屋內聞聲直捏把冷汗，總算在他們熟練的分工合作下，八個小時大功告成。確定電視、網路、電路都暢通無阻，這才付款，破財杜絶後患，也了我的心頭大事。