我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩

超速罰單

吳宗錦

已經有兩年沒被開過交通違規的罰單，最近居然又被開了一張超速罰單，讓我懊惱不已。

那天是為了搶時間，看到前面的交通號誌正在閃黃燈，我加足油門就衝過去，過了紅綠燈才看到路旁有一輛警車，發現時已經來不及減速了。果然，當我超越警車後，警車的閃燈亮起，開出路旁，跟著我的車，示意要我靠邊停車。我看到警車跟來，只好乖乖依照警車的指示，把車靠路邊停下來。

警車開到我前面停下來，從車裡走出一位西語裔的警官，走到我車子旁從右手邊繞過車後，再走到車子的左手邊駕駛座的窗邊停下來，示意要我打開車窗。我依照指示，把車窗搖下來，警官問我 :「你知道這裡的車速限制是多少嗎？」因為這一段是學校，限速是25英里，我很清楚，就如實回答了。警官又問我 :「你知道你開了多少嗎？」，我確實不知道，就回答說不知道。警官說：「你開了45英里，有什麼急事嗎？」

那天我急著到郵局寄一封重要的掛號信，但家裡只有九十幾歲的老母親和失智症的妻子在睡午覺，我心想去寄一下信就回來，應該沒有關係，但心裡還是擔心著急，想趕快回家，所以才搶了一個閃黃燈。我把情況向警官說，但他表示，再怎麼緊急也不能違反交通規則，還是給我開了一張「超速罰單」。真是欲速則不達，不但更慢返家，而且還得繳一筆罰款。

記得自己年輕的時候的確喜歡開快車，常常接到超速罰單，但是有了年紀以後，知道開快車的危險，開車也小心許多，被開超速罰單的次數就少了許多。一直到十幾年前，因妻的妹夫開刀，我開車戴妻從洛杉磯到鳳凰城去醫院探望他，我第二天有重要會議，就決定當天來回。就在從加州進入亞利桑那州州界不久，在十號高速公路往東的路上有一段下坡路段，路很直，一不注意竟然開到時速一百二十幾英里，被一位女警給攔下來。女警問明原委後說，「照你的速度你必須進監牢，幫你在速度上少開一點」，我趕緊道謝趕路。這是一張跨州罰單，只能乖乖繳罰款。

最近一次的超速罰單是兩年前在前往賭城的路上被開的。那天是我開車載一位從台灣來的知名作家，前往拉斯維加斯參加北美作協年會，大會邀請他擔任主講嘉賓，我們在車上一路聊天，就在快到賭城的時候，是一個下坡施工路段，雖然車速才七十幾英里，還是被警察給攔下來，又是一張三百多元罰款的跨州超速罰單，只能乖乖破費了。

之後我開車都很小心，避免又被開罰單，不但破費還要被記點。因兩年前的記錄還在，我決定這次到網上念交通規則課程，通過考試後可不被記點，免得汽車保險費被調高。我花了兩個多小時上網課，通過了網上的考試，雖然超速罰款還是要繳，加上網課的費用，還是破費了，但起碼我保住了違規紀錄沒有增加。這次教訓之後，讓我開車更加小心了，希望以後再也不會被開「超速罰單」。

賭城 台灣 警察

上一則

傲慢的代價（上）

下一則

前人種樹 後人砍樹

延伸閱讀

不能全怪司機超速 普悠瑪18死 肇因台鐵制度殺人

不能全怪司機超速 普悠瑪18死 肇因台鐵制度殺人
採用無人電動車 賭城地下捷運將延至西館

採用無人電動車 賭城地下捷運將延至西館
賭城地產旺 房價有望漲到明年

賭城地產旺 房價有望漲到明年
屋崙抓超速 議員提議：讓攝像頭或文職人員交通執法

屋崙抓超速 議員提議：讓攝像頭或文職人員交通執法

熱門新聞

對時間的困惑

2020-10-18 03:03
顏寧儀∕圖

燒一道大菜

2020-10-17 03:02
陳佳蕙∕圖

我痛故我在

2020-10-19 03:02

「天使」變臉了

2020-10-19 03:00

搬屋與搬家

2020-10-20 03:00
位於高雄駁二藝術特區的「無關實驗書店」打造一片漆黑的空間，微光只打在每本書和幾張閱讀桌上。（取材自官方臉書）

黑漆漆「靈魂閱讀」 高雄無關書店登CNN旅遊版

2020-10-24 00:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材
英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物