已經有兩年沒被開過交通違規的罰單，最近居然又被開了一張超速罰單，讓我懊惱不已。

那天是為了搶時間，看到前面的交通號誌正在閃黃燈，我加足油門就衝過去，過了紅綠燈才看到路旁有一輛警車，發現時已經來不及減速了。果然，當我超越警車後，警車的閃燈亮起，開出路旁，跟著我的車，示意要我靠邊停車。我看到警車跟來，只好乖乖依照警車的指示，把車靠路邊停下來。

警車開到我前面停下來，從車裡走出一位西語裔的警官，走到我車子旁從右手邊繞過車後，再走到車子的左手邊駕駛座的窗邊停下來，示意要我打開車窗。我依照指示，把車窗搖下來，警官問我 :「你知道這裡的車速限制是多少嗎？」因為這一段是學校，限速是25英里，我很清楚，就如實回答了。警官又問我 :「你知道你開了多少嗎？」，我確實不知道，就回答說不知道。警官說：「你開了45英里，有什麼急事嗎？」

那天我急著到郵局寄一封重要的掛號信，但家裡只有九十幾歲的老母親和失智症的妻子在睡午覺，我心想去寄一下信就回來，應該沒有關係，但心裡還是擔心著急，想趕快回家，所以才搶了一個閃黃燈。我把情況向警官說，但他表示，再怎麼緊急也不能違反交通規則，還是給我開了一張「超速罰單」。真是欲速則不達，不但更慢返家，而且還得繳一筆罰款。

記得自己年輕的時候的確喜歡開快車，常常接到超速罰單，但是有了年紀以後，知道開快車的危險，開車也小心許多，被開超速罰單的次數就少了許多。一直到十幾年前，因妻的妹夫開刀，我開車戴妻從洛杉磯到鳳凰城去醫院探望他，我第二天有重要會議，就決定當天來回。就在從加州進入亞利桑那州州界不久，在十號高速公路往東的路上有一段下坡路段，路很直，一不注意竟然開到時速一百二十幾英里，被一位女警給攔下來。女警問明原委後說，「照你的速度你必須進監牢，幫你在速度上少開一點」，我趕緊道謝趕路。這是一張跨州罰單，只能乖乖繳罰款。

最近一次的超速罰單是兩年前在前往賭城 的路上被開的。那天是我開車載一位從台灣 來的知名作家，前往拉斯維加斯參加北美作協年會，大會邀請他擔任主講嘉賓，我們在車上一路聊天，就在快到賭城的時候，是一個下坡施工路段，雖然車速才七十幾英里，還是被警察 給攔下來，又是一張三百多元罰款的跨州超速罰單，只能乖乖破費了。

之後我開車都很小心，避免又被開罰單，不但破費還要被記點。因兩年前的記錄還在，我決定這次到網上念交通規則課程，通過考試後可不被記點，免得汽車保險費被調高。我花了兩個多小時上網課，通過了網上的考試，雖然超速罰款還是要繳，加上網課的費用，還是破費了，但起碼我保住了違規紀錄沒有增加。這次教訓之後，讓我開車更加小心了，希望以後再也不會被開「超速罰單」。