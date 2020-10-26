疫情 期間不方便理髮，但頭髮才不管這些，照樣野蠻生長，考慮理髮店關門的大局，在家理髮成為必然。

理髮我倒是有經驗。多年前在倫敦 ，我念碩士、兒子上小學，當時當地的洗剪吹二十磅起，逼得窮學生我自學成才，在家給兒子剪。他年紀小不好拒絕，老媽也不負眾望，一手打造的小平頭配得上他憨憨可愛的形象，省錢又增進親子 關係。

現在他成了大學生，早就不那麼好哄。初次交涉，嚴辭拒絕老媽動剪。為了取信於他，我再次進修，觀摩教學視頻，掌握一個基本原理：頭四周留三釐米，頭頂留六釐米，側面用專門的修剪刀。只要分區得當，剪出酷帥的髮型不是大問題。

兒子最終還是選擇相信老媽，在客廳等我下剪。我拿出新採購的斗篷、刷子、電動理髮剪，看著也有好幾分專業。善良的他橫下心來，任由我的剪刀游弋，不小心弄痛了他，他也只是提醒我小心點。理髮過程在友好平靜的氣氛中進行，我按照網上教程，加上多年前練過的假把式手藝，在「客戶」額前留出一綹略長的頭髮，讓平頭不再平庸，當作時尚的印記。

一個改良平頭的小時髦髮型出籠，個別地方略有不平整，用手工小修小補之後，看起來還不錯。我唯一的客戶——親兒子照完鏡子，居然還有點滿意。

接下來就發展第二個客戶——孩子爹。他先是推脫，今天忙、明天累，各種理由不想剪。我也惹毛了，現在是剪方市場，我還不想服務呢！你還嫌棄？僵持了幾天，他終於不敵額前長髮的騷擾，「應邀」剪髮，勉強同意。

理髮師和客戶之間的關係，這一次是尷尬的，客戶不信任我的手藝，開始各種指揮和干預。我按照網上所學，正在專心修理，同時他又告訴我，應該這樣剪、那樣剪，應該如何如何。

我已經想好的剪髮計畫被他這麼一干擾，亂了方寸無所適從。他的指導又不系統，剪到一大半，突然說前額的頭髮不想留，讓我剪成短髮。設計好的小分頭計畫遭到洗劫，只好按客戶喜好，重新修改。這樣一來，理髮時間加長、理髮效果大打折扣，最後理出了他不喜歡、我不滿意的髮型。

不過先生倒是寬宏大量，說沒關係，白天戴帽子就行。問他下次還剪不剪？他說謝謝、拜拜了。我手腕抬得痠痛，也只有接受他對我的差評。反觀我的第一個客戶，兒子的髮型登得上時尚榜單，連爺奶都肯給個好評。理髮也和其他事情一樣，互信對互動很重要，同樣的手藝，在不同的腦袋瓜上面，有了截然不同的效果。