我的頭髮從小就又濃又密，在台灣 讀中學時，髮根要留出青皮，為了高一點、低一點，和訓育組長或教官寸土不讓，服完兵役後從此海闊天空，在職場只要保持儀容端正，沒有人會再來干涉你頭髮的長短。

來到洛杉磯 後因為少雨，老美好像也沒有打傘的習慣，反正出門也有車代步，我仗著一頭濃髮當「保護傘」，不論陰晴，出門毫不在意，記得當時看到戴著帽子的中老年男性，我總先入為主的認定他們是因為頭髮稀少，拿來「藏拙」美觀用的。

後來我從事的是極耗腦力的銀行業，以前梳頭髮還要施力「拉扯」一下，不知不覺中卻變得「滑溜」得很，原來我也進入了「髮蒼蒼」的衰老期，才五十多歲，後腦頂已經出現地中海。

三年前的一個早上，我起床後怎麼突然覺得頭很暈眩，不是痛，但就是昏昏沉沉，前一晚睡得很好啊，我也沒有失眠 的情況，吃完早餐後我走走動動，說也奇怪，兩三個小時之後就沒事了。

沒想到第二天起床後又是一樣，算是一夜好眠， 但是頭又是不明的暈眩，因為不是痛所以我也沒有吃止痛藥，同樣，吃完早餐後走走動動，又沒事了，就這樣連續的天天「晨昏」下去。

我深刻的檢討，日子如流水般的過，吃的食物也沒啥差別，實在找不出病因，唯一比較特別的是，那時正值洛杉磯二月的冬天，氣溫比較低一點，很快春回大地，我的頭暈也就不藥而癒， 自己也說不出個原由。

又過了一年，再次迎來南加的冬天，我頭暈的毛病又開始了，這回我幾乎可以確定是和氣溫低有關，雖然有開暖氣，但是頭招涼了。我去看了家庭科和專科醫生，也說不出原由， 後來我找了個毛線帽，睡覺時戴在頭上保暖，說也怪，晨昏的毛病不藥而癒。

隨著頭髮愈來愈稀疏，夏天出門頭頂像煎鍋，冬天出門像冰盤，非常不舒服，說也巧，女兒出遠門給我帶回來的紀念品變成了棒球帽，從此以後出門，我也變成了戴帽一族，甚至到院子剪個花草也要戴著帽子。

直到此時我才了解，「老男人」出門戴帽子，不是為了遮醜求美觀，而是冷暖頭自知，有說不出的苦啊！