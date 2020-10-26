兩支水煙袋vs三代老菸槍

最近我在網上查閱了前人留下的許多水煙袋圖譜，其中兩個水煙袋闖入我的腦門，引起我長久回憶。

我家曾有一只黃銅打造的水煙袋，金光閃閃。其托手一側刻有松鶴圖像和「延年益壽」四字，另一側刻有爺爺的名字和「大清國光緒二年二月五日置」等字樣。爺爺是當地有名的「老菸槍」。

爺爺去世早，我未曾見過爺爺。爸爸常在眾人面前擺弄手中的水煙袋，口口聲聲感激爺爺的恩賜，使得子孫後代受益匪淺。他說吸菸可以提神醒腦、消除疲勞，還排憂解悶。吸菸已成為爸爸日常生活的重要內容，他每天至少有三分之一的時間消耗在吸菸上。每當過足菸癮後，爸爸頓時心情舒暢，口哨長鳴。

四六年秋季我正在學校讀書，忽接家中來電，告知爸爸病故。我既悲痛又疑惑，爸爸只有點咳嗽小毛病，為何瞬間即逝？後來才得知爸爸因哮喘病急性發作，搶救無效，壽終正寢，時年五十七歲。

我從小就一直吸二手菸中長大。二十一歲我從師範畢業，分配在小學當老師。開學時媽媽買了兩條「哈德門」，一條送給校長，另一條招待他人和自用。當我第一口叼上香菸，便覺駕輕就熟，很快就上了癮。為了節省開支，我用黃泥巴作了一個葫蘆，用銅筆插在葫蘆頂部，當成葫蘆蒂。抽菸時隨意抽幾口，剎一剎菸癮，然後將菸頭插入筆套內，下次取出再抽，一支菸可以抽好幾次。

五○年代中期起，各項運動相繼展開，生產停滯，物資緊缺，香菸乏市。媽媽珍藏的水菸袋解決了我的燃眉之急。後來我又買來一支竹製水煙袋，用竹水煙袋吸煙，菸味清醇，含有淡淡竹香。但攜帶不便，我便學會自製菸捲，可隨身攜帶，無論何時何地我都能過足菸癮，樂此不疲。八○年代中期香菸開始上市，我也改抽香菸了。

我享受了數十年吸菸樂趣，也吞下了遺憾終身的苦果。早在六二年秋，我因小感冒引發了慢性支氣管炎，經常咳嗽，有時要吃藥，有時要打針，數次住院治療也未根治。醫生多次勸我戒菸，詳述抽菸是氣管病的大敵。退休 在家，空閒時間多，菸抽得更厲害了。隨著年齡增長，體質漸差，咳嗽伴發哮喘，胸悶氣喘，行動困難。有一天突感不支，緊急求醫，診斷為阻塞性肺炎，病情嚴重，我焦慮萬分。

病榻上苦思冥想，鬼門關前我要立即止步，痛下決心戒菸，經二十多天的治療，病情好轉，這時菸癮似已減弱，回家後我再禁足一個多月，終於戒菸成功，咳嗽減輕，身體康復，善莫大焉。

後來我和老伴移民美國 ，長住舊金山 市。這裡四季如春，空氣清新，正是老年呼吸病患者居住的天堂。美國醫療條件好，健康有保證。我特別注重心肺功能鍛鍊，勤到戶外活動，呼吸新鮮空氣，多做家務事，活動筋骨。如今我已年滿九十四歲，身體狀況尚可，日常生活除購重物外均能自理，行動自如，步履穩健，奔向「百歲」大關！