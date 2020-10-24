過去社交媒體中，朋友們發出來的大多是外出旅遊風光照，但是自疫情 發生之後，情況發生了變化，風光、動植物照越來越少，取而代之的是各種防疫的傳說，然後是無數的美食照，包括精心烹飪出來的各種菜色，特別是各式點心，令人垂涎。

早就知道生為廣東人、身在洛杉磯老朋友法蘭克的太太能幹，是家庭裡外一把手，知道他們的女兒近年為他們生了兩個外孫，女兒的產後料理她不但全包了，孫子也被她照顧得健健康康、肥肥白白。

法蘭克太太最近連續曬出了十數種美點，其中粵式點心包括叉燒包、蘿蔔糕、馬蹄糕、臘腸卷、糯米雞等，看樣子就十分地道；還有各式西點如麵包、蛋糕、桃酥等，蛋糕中還有單個的小蛋糕、圓形戚風大蛋糕及奶油水果的生日蛋糕。從照片看，堪比專業糕點公司出品，真的令我大吃一驚！

她告訴我，這是因為疫情期間女兒孫子不用到公司和學校，全家在家裡工作、學習需要吃三頓，為了搞出更多品項讓他們吃好，她全職全心投入研究菜式點心，並樂在其中，現在可以做到半月內每餐菜式不同，中西點心品種不少於十五種，成為全家公認的合格廚師和點心師。

還有遠在德國 的朋友龍小姐，在廣州生長後移民德國，本來就是「吃貨」的她一直對烹飪有興趣，現因疫情長時間待在家裡，更讓她有時間精進廚藝。她不但曬出德國著名美食鹹豬腳、各式土豆，還有利用烤箱自製的粵式燒鴨，全都有模有樣。她的最大特點是菜式點心照片，可以說達到了宴會出品的水準，她說是花錢專門購置了一批製作工具，難怪拍出來的照片有餐館餅店陳列廣告專業照片的效果。

就連退休前一直遠庖廚的老表最近也曬出了點心照。多年來在我印象中，都是他的台灣 太太負責家庭飲食料理。這次老表曬出來的是他親手製作的老家廣東小吃，糯米綠豆灌豬大腸。這正是我久違又熟悉及喜愛的食物，極具風味。這款小食是將豬大腸洗淨，將糯米綠豆調味後灌入其中，然後煲至軟熟斜切成片，功夫繁瑣，製作時間長。此小食勾起我兒時的美味回憶，為尋舊味次日我竟興起「照版煮碗」也炮製了一盤。

還有我原供職的公司年輕同事，他們也投入了烹飪及製作食品的行列，但更有創意。比如時尚女孩小馬蹄專攻健康早餐，早餐品種以水果牛奶低糖點心為主，其出品以東洋日本為特色，飲料調配獨特，拍攝角度、色彩講究，不但吸引味蕾也吸引眼球。

有古語謂：師必有名，指的是出戰要有理由。這裡的「師」專指我認識的朋友中，突然湧現的一批廚師、點心師。他們在我看來雖已可稱之為「師」，卻是無所從、無師自通。如果一定說有，那也是拜「疫情」及谷歌搜索所賜，由疫情與網路催生。