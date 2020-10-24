小時有許多年我都頭髮稀疏。那時家裡經濟拮据，母親買衣服時都刻意買大一碼的褲裝，可穿久些。而我因和姊姊年齡近，接收了所有舊衣。童山濯濯加上超大尺寸的褲裝，小時照片裡的我，每張看來都是個不折不扣的小男孩。

初高中都念女子學校，校方嚴格規定制服裙及頭髮的長度。裙子問題容易解決，出了校門就在腰際捲上三圈。但齊耳根、毫無美感的過短頭髮，很是惹人心煩。學校的邏輯是，如果我們不浪費時間折騰頭髮，就會將心思放在讀書上，但事實上，我將所有時間都花在如何使短髮看起來更長些。為了髮事，我和教官屢屢爭論不休，是訓導處的常客。

高三有位老師開導我們，她能理解在少女最愛美的時期施行髮禁是不合理，但無需因此和校方爭辯，等大家上了大學即可全權自主。一點不錯，大學四年，我的髮型時捲時直、時薄時厚，但永遠是長髮。直到出國念書，才將頭髮剪至最短。

多年來，我沒花太多精力在頭髮上，自然捲不需燙髮，只需維持易於梳理的基本款短髮。但曾幾何時，頭髮越長越多，好像終於決定得彌補兒時的不足。每次剪髮時，相熟的美髮師茱蒂不僅得花雙倍時間剪型，剪完後還得有第二輪的大幅削薄。

有次我對茱蒂抱怨自己頭髮太濃密，加上頭大，常顯得頭重腳輕，沒想到被她數落說是飽漢不知餓漢饑。茱蒂表示，她有許多顧客都因毛髮漸疏，想盡方法請她變換髮型，使頭髮蓬鬆，人看來年輕些。茱蒂也曾擁有過一頭美髮，但因年齡漸長，脫落許多，使得她不得不燙大捲，並將頭髮盤起來，才顯得有精神。

自那次起，我再也不敢抱怨。剪完頭髮，就自動拿起掃把，幫忙清理地上的髮海，並送上豐厚小費。

近年來，周遭的朋友包括姐妹都開始染髮。我雖有零星銀絲，但茱蒂還沒能賺到我染髮的錢。除了常被問及保養黑髮秘訣，無從回答外，不很熟的朋友也會含蓄地問，「你喜歡將頭髮染得那麽黑嗎？」

疫情 期間，髮廊勒令停業。當獲准重開的第一天，我就迫不及待地趕去。茱蒂興奮地忙於敘舊，沒聽到我只要剪短一吋的要求，很乾脆地一刀剪了三吋。傻了眼的我，只好頂個高中髮型回家。幸運地靠著疫情的掩護，正好在家韜光養晦，無需見人。